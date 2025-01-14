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Испания
14 января 2025, 19:46 | Обновлено 14 января 2025, 19:51
290
0

Реал – вторая команда Ла Лиги по пропущенным голам во всех соревнованиях

Выше «сливочных» по этому показателю расположился «Реал Вальядолид»

14 января 2025, 19:46 | Обновлено 14 января 2025, 19:51
290
0
Реал – вторая команда Ла Лиги по пропущенным голам во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

12 января в финале Суперкубка Испании состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Барселона». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу каталонцев.

Пропустив в этом матче 5 голов, мадридский «Реал» стал второй командой Ла Лиги в этом сезоне по количеству пропущенных голов во всех соревнованиях (35 пропущенных в 30 матчах). Выше по данному показателю расположился другой клуб из столицы Испании – «Реал Вальядолид», который в этом сезоне пропустил 43 гола в 22 матчах.

В этом сезоне «сливочные» сыграли 30 матчей во всех соревнованиях (19 побед, 4 ничьи, 7 поражений).

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Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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