Реал – вторая команда Ла Лиги по пропущенным голам во всех соревнованиях

12 января в финале Суперкубка Испании состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Барселона». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу каталонцев.

Пропустив в этом матче 5 голов, мадридский «Реал» стал второй командой Ла Лиги в этом сезоне по количеству пропущенных голов во всех соревнованиях (35 пропущенных в 30 матчах). Выше по данному показателю расположился другой клуб из столицы Испании – «Реал Вальядолид», который в этом сезоне пропустил 43 гола в 22 матчах.

В этом сезоне «сливочные» сыграли 30 матчей во всех соревнованиях (19 побед, 4 ничьи, 7 поражений).