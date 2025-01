Реал – вторая команда Ла Лиги по пропущенным голам во всех соревнованиях

12 января в финале Суперкубка Испании состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Барселона». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу каталонцев.

Пропустив в этом матче 5 голов, мадридский «Реал» стал второй командой Ла Лиги в этом сезоне по количеству пропущенных голов во всех соревнованиях (35 пропущенных в 30 матчах). Выше по данному показателю расположился другой клуб из столицы Испании – «Реал Вальядолид», который в этом сезоне пропустил 43 гола в 22 матчах.

В этом сезоне «сливочные» сыграли 30 матчей во всех соревнованиях (19 побед, 4 ничьи, 7 поражений).

35 - Real Madrid have conceded 35 goals in 30 games this season in all competitions, only Real Valladolid (43 goals in 22 games) have conceded more goals among all LaLiga teams (35 also Girona in 27 games). Concern. pic.twitter.com/tNQ8JgRzGh