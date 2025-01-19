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Украина. Премьер лига
19 января 2025, 12:54 | Обновлено 19 января 2025, 13:26
383
0

Нюансы Регламента: два игрока Черноморца не смогут уйти из команды

«Моряки» Кисиль и Скиба этой зимой остаются в Одессе

19 января 2025, 12:54 | Обновлено 19 января 2025, 13:26
383
0
Нюансы Регламента: два игрока Черноморца не смогут уйти из команды
ФК Черноморец. Ярослав Кисиль

Так называемый «Турнир четырех», в котором в конце июля участвовали четыре клуба («Металлист 1925», «Минай», «Левый берег» и «Эпицентр») и который определял право занять вакантное место в УПЛ из-за снятия с чемпионата «Днепра-1», создал прецедент в украинском футболе. Футболисты, которые сыграли в нем хотя бы одну минуту и затем перешли в другую команду, согласно Регламенту уже не имеют права менять клуб еще раз этой зимой, поскольку в течение сезона футболист имеет право выступать только за две команды.

Как стало известно Sport.ua, этот турнир относится не к сезону-2023/24, а к нынешнему, 2024/25. Таким образом, например, такие игроки, как Ярослав Кисиль и Евгений Скиба из одесского «Черноморца», к которым, по некоторой информации, есть интерес со стороны других клубов, не смогут сменить команду в течение зимнего трансферного периода текущего года, ведь оба играли за «Минай» в этом турнире.

Интересно, что матчи плей-офф, в которых принимали участие 13-я и 14-я команды Премьер-лиги - «Верес» и «Оболонь», а также команды, занявшие вторые места в итоговой таблице групп А и Б первой лиги, «Эпицентр» и «Левый берег», вполне логично относятся к сезону-2023/24.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21 находится на сборах с «Ворсклой».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ярослав Кисиль Евгений Скиба Черноморец Одесса регламент УПЛ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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