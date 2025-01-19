Королева! Одна из самых красивых украинских журналисток отпраздновала ДР
Ведущая Верес-TV снова напомнила о себе
Вчера одной из самых красивых журналисток украинской Премьер-лиги – Екатерине Литвинчук – исполнилось 23 года.
Девушка является одним из украшений чемпионата Украины, работая на «Верес-TV».
В связи с праздником Екатерина опубликовала снимки одного из своих последних фотосетов, на которых украинка выглядит потрясающе.
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Короткое обтягивающее платье подчеркивает красоту ведущей и спровоцировало множество комплиментов в коментариях.
«23 🎂 Счастлива от того, где я есть сейчас, и с нетерпением жду, что принесет этот новый год жизни», – написала Литвинчук в посте с праздничными фото.
Отдельно свою жену поздравил голкипер «Вереса» Вадим Юрчишин.
Клуб подготовил для девушки сюрприз во время ужина на зборах.
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