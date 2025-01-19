«Это очень плохо». Фанаты отреагировали на ничью Барселоны с Хетафе

18 января в матче 20-го тура Ла Лиги «Хетафе» на своем стадионе принимал «Барселону». Встреча завершилась ничьей 1:1.

На 9-й минуте Жюль Кунде открыл счет, но уже на 31-й минуте Мауро Арамбарри восстановил равенство. «Барселона» сейчас занимает 3-е место с 39 очками в Ла Лиге, в то время как «Хетафе» продолжает оставаться в опасной зоне рядом с вылетом, занимая 16-е место с 20 очками.

Болельщики «Барселоны» разочарованы потерей очков в игре против не самого сильного соперника.

CT Patriot08: «Что не так с «Барселоной» в чемпионате? Они, похоже, доминируют во всех других турнирах».

Move On: «Вот что происходит, если у вас нет толкового нападающего. 6 очков в 8 матчах – это очень плохо».

Nathan: «Когда же «Барселона» начнет радовать нас целый месяц?».

Alex: «Сегодня не очень хорошо. Финиш был неудачным, но что ж, бывает. В следующий раз нужно выступить лучше, шанс набрать очки был».

JOSUE FAN Account: «Ямал и Рафинья сегодня играли ужасно».

Eref: «Сейчас «Барселона» сосредоточена только на том, чтобы победить «Реал Мадрид», а не на погоне за титулом».

OluwaJud3: «Выиграли бы у них, если бы они назывались «Реал Хетафе», а?».

Samuel_Samedo Masango: «О Боже, почему мы не можем выиграть игры в чемпионате?».