Никита Маштаков провел первый финальный матч в 2025 году

Украинский теннисист Никита Маштаков добрался до финального матча в парном разряде на грунтовом турнире ITF M15 в Анталье, Турция.

В решающем поединке украинец и его напарник Вит Калина (Чехия) в трех сетах уступили тандему Килиан Фельдбауш (Швейцария) / Родриго Пачеко (Мексика) за 1 час и 18 минут.

ITF M15 Анталья. Пары. Грунт. Финал

Никита Маштаков (Украина) / Вит Калина (Чехия) – Килиан Фельдбауш (Швейцария) / Родриго Пачеко (Мексика) – 6:3, 2:6, [5:10]

Для Маштакова это был первый турнир в 2025 году. В одиночном разряде он вылетел в 1-м же раунде от Джанниколы Мисаси 4:6, 3:6.

Маштаков провел восьмой финал в парном разряде за карьеру, в котором боролся за четвертый трофей.