Украинец Есин впервые попал в заявку Торино на матч Серии А

Украинский форвард Демьян Есин впервые попал в заявку первой команды «Торино» на матч против «Фиорентины» в итальянской Серии А.

Демьян выступает на позиции правого защитника. Парень является уроженцем Мариуполя. До начала полномасштабной войны был в системе коваловского Колоса, затем 2 года – в краковском Гутнике. С лета 2024-го – в Торино.

На момент написания новости «Фиорентина» лидирует в матче. На 38 минуте игры голом отличился форвард «фиалок» Мойзе Кин.

Ранее сообщалось, что еще один украинский талант Артем Степанов близок к уходу из «Байера».