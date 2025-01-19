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  4. Украинец Есин впервые попал в заявку Торино на матч Серии А
Италия
19 января 2025, 14:26 |
585
2

Украинец Есин впервые попал в заявку Торино на матч Серии А

Демьян находиться в запасе на матч против «Фиорентины»

19 января 2025, 14:26 |
585
2
Украинец Есин впервые попал в заявку Торино на матч Серии А
ФК Торино. Демьян Есин

Украинский форвард Демьян Есин впервые попал в заявку первой команды «Торино» на матч против «Фиорентины» в итальянской Серии А.

Демьян выступает на позиции правого защитника. Парень является уроженцем Мариуполя. До начала полномасштабной войны был в системе коваловского Колоса, затем 2 года – в краковском Гутнике. С лета 2024-го – в Торино.

На момент написания новости «Фиорентина» лидирует в матче. На 38 минуте игры голом отличился форвард «фиалок» Мойзе Кин.

Ранее сообщалось, что еще один украинский талант Артем Степанов близок к уходу из «Байера».

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Торино Серия A чемпионат Италии по футболу Фиорентина
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
єто наверное сін Есина, которій за Таврию играл
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Андрій Гусак
Є всі шанси вийти в наступному матчі. Тамтільки що  якраз правий захисник Торіно червону отримав
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