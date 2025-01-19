Украинец Есин впервые попал в заявку Торино на матч Серии А
Демьян находиться в запасе на матч против «Фиорентины»
Украинский форвард Демьян Есин впервые попал в заявку первой команды «Торино» на матч против «Фиорентины» в итальянской Серии А.
Демьян выступает на позиции правого защитника. Парень является уроженцем Мариуполя. До начала полномасштабной войны был в системе коваловского Колоса, затем 2 года – в краковском Гутнике. С лета 2024-го – в Торино.
На момент написания новости «Фиорентина» лидирует в матче. На 38 минуте игры голом отличился форвард «фиалок» Мойзе Кин.
Ранее сообщалось, что еще один украинский талант Артем Степанов близок к уходу из «Байера».
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