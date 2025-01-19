Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Торино – 1:1. Зимой фиалки не цветут. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Фиорентина
19.01.2025 13:30 – FT 1 : 1
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 января 2025, 18:54 | Обновлено 19 января 2025, 19:46
52
0

Фиорентина – Торино – 1:1. Зимой фиалки не цветут. Видео голов и обзор

Хозяева поля в последний раз выигрывали в начале декабря

19 января 2025, 18:54 | Обновлено 19 января 2025, 19:46
52
0
Фиорентина – Торино – 1:1. Зимой фиалки не цветут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура «Фиорентина» принимала на своем поле «Торино».

Последнюю победу в чемпионате Италии «фиалки» одержали еще 8 декабря, поэтому перед своими болельщиками подопечным Раффаэле Паладино очень хотелось прервать неудачную серию.

Казалось, что на этот раз все складывалось в пользу «Фиорентины». На 33-й минуте «Торино» остался в меньшинстве из-за второго предупреждения для Али Дембеле. А уже на 38-й минуте хозяева поля открыли счет - гол в свой актив записал Мойзе Кин.

Однако во втором тайме гости не только выравняли игру, но и смогли установить паритет на табло. На 70-й минуте Гвидас Гинейтис забил в ответ.

В итоге - ничья, которая продлевает безвыигрышную серию «Фиорентины» до шести матчей. «Фиалки» остаются на шестой позиции в турнирной таблице, тогда как «Торино» находится на 11-м месте.

Серия А. 21-й тур. 19 января

Фиорентина – Торино – 1:1

Голы: Кин, 38, – Гинейтис, 70

Удаление: Дембеле, 33

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Торино).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
33’
Ali Dembele (Торино) получает красную карточку.
По теме:
Кальяри – Лечче – 4:1. Убийственная вторая половина хозяев. Видео голов
ВИДЕО. Фил Фоден оформил дубль за Ман Сити в конце первого тайма
ВИДЕО. Два гола за 4 минуты. Фоден и Ковачич обеспечили перевес Ман Сити
чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина Торино видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Бокс | 19 января 2025, 07:41 24
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?

Легендарный боксер вспомнил удар в поединке Усик – Дюбуа

Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Теннис | 18 января 2025, 20:32 0
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет

Четвертая ракетка мира прокомментировала поражение Элине в 3-м раунде Aus Open 2025

Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Футбол | 19.01.2025, 07:00
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Реал – Лас-Пальмас – 4:1. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.01.2025, 19:13
Реал – Лас-Пальмас – 4:1. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Реал – Лас-Пальмас – 4:1. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – Лас-Пальмас
Футбол | 19.01.2025, 16:22
Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – Лас-Пальмас
Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – Лас-Пальмас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 1
Теннис
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 2
Футбол
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 2
Футбол
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 13
Футбол
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника
100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника
17.01.2025, 18:25 2
Футбол
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 3
Бокс
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
18.01.2025, 02:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем