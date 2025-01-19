Фиорентина – Торино – 1:1. Зимой фиалки не цветут. Видео голов и обзор

В матче 20-го тура «Фиорентина» принимала на своем поле «Торино».

Последнюю победу в чемпионате Италии «фиалки» одержали еще 8 декабря, поэтому перед своими болельщиками подопечным Раффаэле Паладино очень хотелось прервать неудачную серию.

Казалось, что на этот раз все складывалось в пользу «Фиорентины». На 33-й минуте «Торино» остался в меньшинстве из-за второго предупреждения для Али Дембеле. А уже на 38-й минуте хозяева поля открыли счет - гол в свой актив записал Мойзе Кин.

Однако во втором тайме гости не только выравняли игру, но и смогли установить паритет на табло. На 70-й минуте Гвидас Гинейтис забил в ответ.

В итоге - ничья, которая продлевает безвыигрышную серию «Фиорентины» до шести матчей. «Фиалки» остаются на шестой позиции в турнирной таблице, тогда как «Торино» находится на 11-м месте.

Серия А. 21-й тур. 19 января

Фиорентина – Торино – 1:1

Голы: Кин, 38, – Гинейтис, 70

Удаление: Дембеле, 33

Видео голов и обзор матча