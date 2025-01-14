Манчестер Сити договорился о покупке бразильского таланта Палмейраса
Витор Рейс в ближайшее время прибудет в расположение клуба
18-летний бразильский защитник «Палмейраса» Витор Рейс вскоре станет игроком «Манчестер Сити».
По информации известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже согласовали трансфер, и для его завершения осталось уладить лишь формальности.
«Манчестер Сити» заплатит за Витора 40 миллионов евро бразильскому клубу.
В этом сезоне Витор Рейс сыграл 18 матчей за первую команду «Палмейраса», забив 1 гол. Также на его счету 2 поединка в Кубке Бразилии.
По данным портала Transfermarkt, стоимость молодого защитника составляет 14 миллионов евро.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Vitor Reis to Manchester City, here we go! 🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025
Verbal agreement reached right now with Palmeiras on package under €40m fee... and City want it to be IMMEDIATE transfer!
Vitor Reis, set for medical and contract signing as soon as clubs will check all documents. pic.twitter.com/ovLIrSFyDj
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