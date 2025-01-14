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Англия
14 января 2025, 01:20 | Обновлено 14 января 2025, 01:25
153
0

Манчестер Сити договорился о покупке бразильского таланта Палмейраса

Витор Рейс в ближайшее время прибудет в расположение клуба

14 января 2025, 01:20 | Обновлено 14 января 2025, 01:25
153
0
Манчестер Сити договорился о покупке бразильского таланта Палмейраса
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний бразильский защитник «Палмейраса» Витор Рейс вскоре станет игроком «Манчестер Сити».

По информации известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже согласовали трансфер, и для его завершения осталось уладить лишь формальности.

«Манчестер Сити» заплатит за Витора 40 миллионов евро бразильскому клубу.

В этом сезоне Витор Рейс сыграл 18 матчей за первую команду «Палмейраса», забив 1 гол. Также на его счету 2 поединка в Кубке Бразилии.

По данным портала Transfermarkt, стоимость молодого защитника составляет 14 миллионов евро.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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