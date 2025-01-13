Антонио Кассано: «Леао не футболист. Пусть идет зарабатывать хип-хопом»

Экс-игрок «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано вновь критически высказался в адрес форварда «россонери» Рафаэля Леау.

«Я повторю это еще раз: у этого игрока нет характера. Многие хвалили его после Суперкубка, но не я. Теперь ситуация повторяется: в игре против «Кальяри» он сыграл слабо.

У него были проблемы с Фонсекой, и теперь даже Консейсау начинает понимать, что Леау – посредственный игрок. Представьте себе: он зарабатывает 8 миллионов евро, а пасовать или забивать как следует не умеет. Леау не футболист, ему лучше заниматься хип-хопом – в этом он гораздо лучше», – заявил Кассано.

Также Антонио критиковал Леау после матча за Суперкубок Италии, в котором «Милан» одержал победу над «Интером» со счетом 3:2. Тогда Кассано отметил, что Рафаэль больше мешает партнерам по команде, чем помогает им.