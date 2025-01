ВИДЕО. Контратака дьяволов. Как Ман Юнайтед забил Арсеналу в Кубке Англии

12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных.

На 52-й минуте поединка Бруну Фернандеш вывел красных дьяволов вперед.

Гости словили канониров на контратаке – Алехандро Гарначо протянул до штрафной площади, отдал на Бруну, который точно пробил и поразил ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Контратака дьяволов. Как Ман Юнайтед забил Арсеналу в Кубке

