ВИДЕО. Контратака дьяволов. Как Ман Юнайтед забил Арсеналу в Кубке Англии
Бруну Фернандеш вывел подопечных Аморима вперед на 52-й минуте матча 1/32 финала
12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных.
На 52-й минуте поединка Бруну Фернандеш вывел красных дьяволов вперед.
Гости словили канониров на контратаке – Алехандро Гарначо протянул до штрафной площади, отдал на Бруну, который точно пробил и поразил ворота соперников.
❗️ ВИДЕО. Контратака дьяволов. Как Ман Юнайтед забил Арсеналу в Кубке
A man for the big occasions ™️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 12, 2025
Take a bow, @B_Fernandes8! 👏@ManUtd #EmiratesFACup pic.twitter.com/eRqEwToSoK
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