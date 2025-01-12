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Англия
12 января 2025, 18:22 | Обновлено 12 января 2025, 18:26
475
0

ВИДЕО. Контратака дьяволов. Как Ман Юнайтед забил Арсеналу в Кубке Англии

Бруну Фернандеш вывел подопечных Аморима вперед на 52-й минуте матча 1/32 финала

12 января 2025, 18:22 | Обновлено 12 января 2025, 18:26
475
0
ВИДЕО. Контратака дьяволов. Как Ман Юнайтед забил Арсеналу в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных.

На 52-й минуте поединка Бруну Фернандеш вывел красных дьяволов вперед.

Гости словили канониров на контратаке – Алехандро Гарначо протянул до штрафной площади, отдал на Бруну, который точно пробил и поразил ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Контратака дьяволов. Как Ман Юнайтед забил Арсеналу в Кубке

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Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон видео голов и обзор Арсенал - Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Алехандро Гарначо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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