Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 12 января, состоится матч 1/32 финала между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет эту игру на скамейке запасных.

Начало встречи запланировано в 17:00 по киевскому времени.

⚪️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🪄 Lewis-Skelly retains place at left-back

🤝 Jorginho partners Merino

⚡️ Jesus on the wing



Let's give it everything we've got, Gunners ✊