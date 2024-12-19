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  4. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
19 декабря 2024, 22:05 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:25
260
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25

19 декабря 2024, 22:05 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:25
260
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря проходит матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой паре определится последней полуфиналист турнира.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок лиги Англии 2024/25. 1/4 финала, 19 декабря

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Соланке, 15

(новость обновляется)

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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