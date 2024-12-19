Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25
19 декабря проходит матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
Коллективы играют на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этой паре определится последней полуфиналист турнира.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Кубок лиги Англии 2024/25. 1/4 финала, 19 декабря
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Соланке, 15
(новость обновляется)
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер признался, что планы Усика о возвращении в крузеры – не шутка
Владимир Носов рассказал о покупке харьковского клуба и дальнейших планах