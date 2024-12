Встретится с опасным французом. Экс-чемпион UFC возглавит шоу в Эр-Рияде

Президент UFC Дэйна Уайт объявил главный бой на турнире организации Fight Night, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В главном событии шоу встретятся бывший чемпион среднего веса (до 83,9 кг) Исраэль Адесанья (24–4, Нигерия) и представитель Франции Нассурдин Имавов (15–4–1).

Нигерийский боец проиграл два последних поединка – утратил пояс чемпиона в бою с американцем Шоном Стриклендом (9 сентября 2023), а потом попытался его вернуть, но снова неудачно. 18 августа 2024 проиграл удушением южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

Имавов имеет серию из трех побед подряд. Последний раз выходил в октагон 28 сентября этого года, когда победил единогласным решением американца Брендона Аллена.

Adesanya vs Imavov and Magomedov vs Page is LIVE February 1st from Riyadh! #UFCRiyadh #RiyadhSeason @RiyadhSeason pic.twitter.com/1NHjEbtax1