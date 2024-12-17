Тренер Жироны: «Мне не нравится то, что я вижу. Ситуация плохая»
Мичел надеется, что команда все равно будет бороться за еврокубки
«Жирона» в прошлом туре чемпионата Испании проиграла «Мальорке», хотя большую часть матча команда Мичела играла в большинстве. Тренер недоволен игрой команды.
«Такие поражения, как в прошлом туре, влияют на команду. Команда сыграла плохо, не очень хорошо действовали индивидуально и коллективно. Ситуация не слишком приятная, остался один матч до паузы. Не знаю, поможет ли нам перерыв, но мне не нравится то, что я вижу».
«У нас уже были плохие периоды, и здесь моя ответственность. Я должен работать лучше».
«И я все еще рассчитываю, что команда будет бороться за еврокубки», – сказал Мичел.
«Жирона» в трех последних турах дважды проиграла и сыграла вничью, занимая в таблице 10-е место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан Биловар стал отцом
У Михаила Мудрика серьезные проблемы