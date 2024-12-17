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  4. Тренер Жироны: «Мне не нравится то, что я вижу. Ситуация плохая»
Испания
17 декабря 2024, 17:28 |
758
0

Тренер Жироны: «Мне не нравится то, что я вижу. Ситуация плохая»

Мичел надеется, что команда все равно будет бороться за еврокубки

17 декабря 2024, 17:28 |
758
0
Тренер Жироны: «Мне не нравится то, что я вижу. Ситуация плохая»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в прошлом туре чемпионата Испании проиграла «Мальорке», хотя большую часть матча команда Мичела играла в большинстве. Тренер недоволен игрой команды.

«Такие поражения, как в прошлом туре, влияют на команду. Команда сыграла плохо, не очень хорошо действовали индивидуально и коллективно. Ситуация не слишком приятная, остался один матч до паузы. Не знаю, поможет ли нам перерыв, но мне не нравится то, что я вижу».

«У нас уже были плохие периоды, и здесь моя ответственность. Я должен работать лучше».

«И я все еще рассчитываю, что команда будет бороться за еврокубки», – сказал Мичел.

«Жирона» в трех последних турах дважды проиграла и сыграла вничью, занимая в таблице 10-е место.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: Marca
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