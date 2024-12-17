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  4. «Могут быть ошибки». Спортивный юрист – о деле Мудрика
Англия
17 декабря 2024, 18:28 |
678
0

«Могут быть ошибки». Спортивный юрист – о деле Мудрика

Британский спортивный юрист Патель оценил ситуацию

17 декабря 2024, 18:28 |
678
0
«Могут быть ошибки». Спортивный юрист – о деле Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский спортивный юрист Юсин Патель в комментарии для BBC Sport рассказал о ситуации вокруг возможного наказания Михаила Мудрика из-за положительной допинг-пробы.

«Провальная допинг-проба Мудрика не означает, что он автоматически виновен и умышленно принимал запрещенные препараты. Было очень много случаев, когда вторая допинг-проба снимала все вопросы, а первую признавали ошибочной».

«Могли быть нарушения во время доставки пробы в лабораторию или ошибки во время изучения материала. Мудрик заявил, что умышленно он ничего запрещенного не принимал, и следствие должно установить именно умышленность этого, даже если найдены запрещенные вещества», – сказал Патель.

Последнее на этот момент крупное допинговое дело в футболе завершилось дисквалификацией Поля Погба на четыре года. Затем наказание сократили до двух лет, игрок вскоре сможет вернуться к тренировкам.

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Михаил Мудрик Челси допинг Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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