«Могут быть ошибки». Спортивный юрист – о деле Мудрика

Британский спортивный юрист Юсин Патель в комментарии для BBC Sport рассказал о ситуации вокруг возможного наказания Михаила Мудрика из-за положительной допинг-пробы.

«Провальная допинг-проба Мудрика не означает, что он автоматически виновен и умышленно принимал запрещенные препараты. Было очень много случаев, когда вторая допинг-проба снимала все вопросы, а первую признавали ошибочной».

«Могли быть нарушения во время доставки пробы в лабораторию или ошибки во время изучения материала. Мудрик заявил, что умышленно он ничего запрещенного не принимал, и следствие должно установить именно умышленность этого, даже если найдены запрещенные вещества», – сказал Патель.

Последнее на этот момент крупное допинговое дело в футболе завершилось дисквалификацией Поля Погба на четыре года. Затем наказание сократили до двух лет, игрок вскоре сможет вернуться к тренировкам.