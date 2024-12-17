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  4. Требование Суркиса. Динамо продолжает поиск игрока на ключевую позицию
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 18:10 |
1210
4

Требование Суркиса. Динамо продолжает поиск игрока на ключевую позицию

Киевляне никак не могут подписать центрального защитника

17 декабря 2024, 18:10 |
1210
4
Требование Суркиса. Динамо продолжает поиск игрока на ключевую позицию
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, президент «Динамо» Игорь Суркис просит от селекционной службы продолжать работу над поиском центрального защитника.

Команда уже, по сути, вылетела из Лиги Европы и во второй части сезона будет играть только в УПЛ, однако клуб ведет поиск игрока в центр обороны. Недавно киевлян покинул защитник Брайан Себальос, который после завершения аренды перебрался в МЛС.

Сообщается, что усиление позиции центрального защитника было и остается трансферным приоритетом «Динамо», особенно в том случае, если удастся выиграть УПЛ и команда будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

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Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 4
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inspekcha85
Халяльный халявщик ...вот именно из-за его жлобской натуры Динамо находится в перманентной жо уже как минимум лет пятнадцать...
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0
LexХХХ
Вимоги Суркіса:
Щоб був цз від бога, і бажано щоб прийшов вільним агентом!!!
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0
CheMP
дык внук жеж родился! потерпи!
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-1
_09Quantum19_
Без вимог. Ось коли почнуть в УПЛ пропускати по чотири-п'ять м'ячів, і це розтягнеться щонайменше на десять ігор, тоді так, можливоі варто щось думати...
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-3
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