Требование Суркиса. Динамо продолжает поиск игрока на ключевую позицию
Киевляне никак не могут подписать центрального защитника
По информации журналиста Игоря Цыганыка, президент «Динамо» Игорь Суркис просит от селекционной службы продолжать работу над поиском центрального защитника.
Команда уже, по сути, вылетела из Лиги Европы и во второй части сезона будет играть только в УПЛ, однако клуб ведет поиск игрока в центр обороны. Недавно киевлян покинул защитник Брайан Себальос, который после завершения аренды перебрался в МЛС.
Сообщается, что усиление позиции центрального защитника было и остается трансферным приоритетом «Динамо», особенно в том случае, если удастся выиграть УПЛ и команда будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.
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