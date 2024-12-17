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17 декабря 2024, 18:22 | Обновлено 17 декабря 2024, 18:23
41
0

УАФ провела всеукраинский конкурс лучшего урока футбола

Событие произошло в столичной школе Скандинавская гимназия

17 декабря 2024, 18:22 | Обновлено 17 декабря 2024, 18:23
41
0
УАФ провела всеукраинский конкурс лучшего урока футбола
УАФ

Украинская ассоциация футбола и Министерство образования и науки Украины завершили всеукраинский семинар «Развитие школьного футбола», в рамках которого жюри подвело итоги всеукраинского конкурса на лучший урок футбола и лучший инновационный урок физической культуры.

По доброй традиции двери для участников семинара и конкурса гостеприимно открыла столичная Скандинавская гимназия (директор – Татьяна Пушкарева). В течение трех дней слушатели и конкурсанты – лучшие учителя физической культуры из регионов и города Киева, специалисты образования, работающие с учителями и реализующие программы развития школьного футбола, а также представители областных ассоциаций футбола – не только знакомились с новыми методиками преподавания, но и имели возможность презентовать свои идеи и разработки. Финалисты конкурса провели уроки футбола и инновационные уроки физкультуры с учащимися гимназии.

По оценкам жюри, абсолютным победителем конкурса-2024 стал Максим Мирошниченко – учитель физической культуры березанского лицея № 3 (Киевская обл.).

Серебряным призером стал Артур Степанюк, представляющий киевский лицей "Евроленд".

Третье место занял Алексей Качан из жмеринского лицея №3 (Винницкая обл.).

Лауреатами конкурса стали Мария Янакова (белгород-днестровская школа №6, Одесская обл.) и Денис Клименчук (коростышевский лицей №1, Житомирская обл.), который не смог принять участие в финале из-за форс-мажорных обстоятельств.

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Украинская ассоциация футбола
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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