Агент настаивает. Холанд начал собирать чемоданы в Мадрид

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

Главной причиной трансфера является то, что манчестерский гранд ищет еще одного нападающего, который должен стать серьезным конкурентом для 24-летнего футболиста. Кандидатами на роль потенциального сменщика норвежца являются Душан Влахович и Виктор Дьекереш. Агент Эрлинга настаивает на том, чтобы его клиент перешел в мадридский «Реал».

Сам Холанд возможность трансфера не отклоняет, ибо видит остановку в Мадриде одной из своих будущих карьерных целей. 2025 год может стать поворотным этой истории.

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