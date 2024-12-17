«Он докажет свою невиновность». Гендиректор Шахтера вступился за Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в социальной сети Instagram прокомментировал допинг-скандал вокруг игрока «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Представитель донецкого клуба верит в невинность вингера, потому уверяет, что Михаил не употреблял никаких веществ.

«Михаил Мудрик очень известный профессиональный спортсмен и имею высокое доверие, что он не употреблял запрещенные вещества.

Я убежден, что он докажет свою невиновность», – написал Палкин.

Ранее писалось, что также поддержал Мудрика партнер по сборной Георгий Судаков.