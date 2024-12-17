«Он докажет свою невиновность». Гендиректор Шахтера вступился за Мудрика
Сергей Палкин доверяет игроку сборной Украины
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в социальной сети Instagram прокомментировал допинг-скандал вокруг игрока «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.
Представитель донецкого клуба верит в невинность вингера, потому уверяет, что Михаил не употреблял никаких веществ.
«Михаил Мудрик очень известный профессиональный спортсмен и имею высокое доверие, что он не употреблял запрещенные вещества.
Я убежден, что он докажет свою невиновность», – написал Палкин.
Ранее писалось, что также поддержал Мудрика партнер по сборной Георгий Судаков.
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А хто хвалить?
Та я вас, а ви мене...
За то хвалит тот какушку.....
Як чи не пакліну знати, що ковтав мурзік. Кротівня вся завжди сиділа на допінгу. Як там фармфірма називалася, що штампувала всякі пігулки?