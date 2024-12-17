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17 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 17 декабря 2024, 18:07
1566
8

«Он докажет свою невиновность». Гендиректор Шахтера вступился за Мудрика

Сергей Палкин доверяет игроку сборной Украины

17 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 17 декабря 2024, 18:07
1566
8
«Он докажет свою невиновность». Гендиректор Шахтера вступился за Мудрика
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в социальной сети Instagram прокомментировал допинг-скандал вокруг игрока «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Представитель донецкого клуба верит в невинность вингера, потому уверяет, что Михаил не употреблял никаких веществ.

«Михаил Мудрик очень известный профессиональный спортсмен и имею высокое доверие, что он не употреблял запрещенные вещества.

Я убежден, что он докажет свою невиновность», – написал Палкин.

Ранее писалось, что также поддержал Мудрика партнер по сборной Георгий Судаков.

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Сергей Палкин Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 8
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Срна теж?
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+1
LexХХХ
Кротячі рила - палкін і даринка, занепастили кар'єру Михайлу.
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+1
Павло
Мамо, нас люди так хвалять...
А хто хвалить?
Та я вас, а ви мене...
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+1
contr
Невинність доведе -вставить її собі в дупу ☝️😂😂😂
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0
Олександр
Він розуміє що з контакту мудрика більше грошей не побачить 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
Какушка хвалит петуха
За то хвалит тот какушку.....
Як чи не пакліну знати, що ковтав мурзік. Кротівня вся завжди сиділа на допінгу. Як там фармфірма називалася, що штампувала всякі пігулки?
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0
Ron Noiill
Став , мудило кажи став відомим, і явно не за футбольні результати.
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0
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