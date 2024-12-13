ФОТО. Новый суперкар для Криштиану Роналду. Царский подарок от Аль-Насра
Очередной роскошный автомобиль для португальского топ-форварда
Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил подарок от своего нынешнего клуба.
«Аль-Наср» имеет контракт с «BMW Saudi Arabia» и в рамках этого сотрудничества клуб и спонсор подарили каждому из игроков первой команды по новенькому автомобилю.
Стоимость подаренного «BMW XM Red Label» составляет 8 528 000 грн.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Роналду – большой поклонник и коллекционер элитных авто, его автопарк оценивается в 988 000 000 грн.
Контракт «Аль-Насра» с немецким концерном истекает в 2027 году, поэтому это – не последняя «BMW» в коллекции Криштиану.
A new chapter of excellence. Al Nassr x BMW – setting new standards on and off the field. 🚗⚡— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 9, 2024
pic.twitter.com/r93v0xpJYg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевская команда в первом тайме пропустила три мяча и снова не смогла набрать очки в Лиге Европы
В американском бейсболе платят бешеные деньги