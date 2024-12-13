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13 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:57
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0

ФОТО. Новый суперкар для Криштиану Роналду. Царский подарок от Аль-Насра

Очередной роскошный автомобиль для португальского топ-форварда

13 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:57
150
0
ФОТО. Новый суперкар для Криштиану Роналду. Царский подарок от Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил подарок от своего нынешнего клуба.

«Аль-Наср» имеет контракт с «BMW Saudi Arabia» и в рамках этого сотрудничества клуб и спонсор подарили каждому из игроков первой команды по новенькому автомобилю.

Стоимость подаренного «BMW XM Red Label» составляет 8 528 000 грн.

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Роналду – большой поклонник и коллекционер элитных авто, его автопарк оценивается в 988 000 000 грн.

Контракт «Аль-Насра» с немецким концерном истекает в 2027 году, поэтому это – не последняя «BMW» в коллекции Криштиану.

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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