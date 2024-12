ФОТО. Новый суперкар для Криштиану Роналду. Царский подарок от Аль-Насра

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил подарок от своего нынешнего клуба.

«Аль-Наср» имеет контракт с «BMW Saudi Arabia» и в рамках этого сотрудничества клуб и спонсор подарили каждому из игроков первой команды по новенькому автомобилю.

Стоимость подаренного «BMW XM Red Label» составляет 8 528 000 грн.

Роналду – большой поклонник и коллекционер элитных авто, его автопарк оценивается в 988 000 000 грн.

Контракт «Аль-Насра» с немецким концерном истекает в 2027 году, поэтому это – не последняя «BMW» в коллекции Криштиану.

