Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Ингулец» и «Заря».

Команды играют на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV

Украинская Премьер-лига. 16-й тур. 8 декабря

Ингулец – Заря – 0:0

Видео голов и обзор матча (обновляется)