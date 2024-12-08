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  4. Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 13:03 |
163
0

Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ

08 декабря 2024, 13:03 |
163
0
Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Ингулец» и «Заря».

Команды играют на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV

Украинская Премьер-лига. 16-й тур. 8 декабря

Ингулец – Заря – 0:0

Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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