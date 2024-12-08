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Премьер-лига
Ингулец
08.12.2024 13:00 – Матч прерван, 45’ 1 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 17:47 |
4849
0

Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (матч прерван)

8 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ

08 декабря 2024, 17:47 |
4849
0
Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
УПЛ

В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Ингулец» и «Заря».

Команды играют на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV

После первой половины встречи матч был прерван. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. «Ингулец» выиграл первый тайм со счетом 1:0. Забил Роман Волохатый.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур. 8 декабря (прервано)

Ингулец – Заря – 1:0

Голы: Волохатый, 38

Гол, 1:0! Волохатый, 38 мин.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Volokhatyi (Ингулец).
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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