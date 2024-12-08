«Такое дерьмо». В Англии жестко разнесли Манчестер Юнайтед
Пирс Морган не подбирал слов, описывая игру «красных дьяволов»
Английский журналист Пирс Морган лаконично разнес «Манчестер Юнайтед» после поражения «красных дьяволов» в матче против «Ноттингем Форест» в 15 туре Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» такое дерьмо сейчас, что мне почти становится их жаль...», – написал журналист.
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Рубен Аморим нашел причины поражения «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.
Manchester United are so crap these days I almost feel sorry for them…— Piers Morgan (@piersmorgan) December 7, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда не так давно сыграли вничью 0:0 в Александрии
Украинец имеет позицию в топ-3