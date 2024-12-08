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  4. «Такое дерьмо». В Англии жестко разнесли Манчестер Юнайтед
Англия
08 декабря 2024, 12:31 | Обновлено 08 декабря 2024, 12:33
576
0

«Такое дерьмо». В Англии жестко разнесли Манчестер Юнайтед

Пирс Морган не подбирал слов, описывая игру «красных дьяволов»

08 декабря 2024, 12:31 | Обновлено 08 декабря 2024, 12:33
576
0
«Такое дерьмо». В Англии жестко разнесли Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Английский журналист Пирс Морган лаконично разнес «Манчестер Юнайтед» после поражения «красных дьяволов» в матче против «Ноттингем Форест» в 15 туре Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» такое дерьмо сейчас, что мне почти становится их жаль...», – написал журналист.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим нашел причины поражения «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

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Пирс Морган Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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