«Такое дерьмо». В Англии жестко разнесли Манчестер Юнайтед

Английский журналист Пирс Морган лаконично разнес «Манчестер Юнайтед» после поражения «красных дьяволов» в матче против «Ноттингем Форест» в 15 туре Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» такое дерьмо сейчас, что мне почти становится их жаль...», – написал журналист.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим нашел причины поражения «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

Manchester United are so crap these days I almost feel sorry for them…