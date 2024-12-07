Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3. Нефарт Дьяволов. Видео голов и обзор
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Вечером 7 декабря на «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ноттингем Форест» (2:3).
У португальского наставника Рубена Аморима пока что ничего не получается на тренерском мостике Красных Дьяволов.
Манчестер Юнайтед в турнирной таблице идет лишь на 13-м месте с 19 очками.
Ноттингем Форест набрал 25 пунктов и вошел в топ-5 АПЛ.
АПЛ. 15-й тур, 7 декабря
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3
Голы: Хойлунд, 18, Бруну Фернандеш, 61 – Миленкович, 2, Гиббз-Уайт, 47, Вуд, 54
Видео голов и обзор матча
События матча
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