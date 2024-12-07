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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
07.12.2024 19:30 – FT 2 : 3
Ноттингем Форест
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Англия
07 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:24
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Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3. Нефарт Дьяволов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги

07 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:24
292
0
Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3. Нефарт Дьяволов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Вечером 7 декабря на «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ноттингем Форест» (2:3).

У португальского наставника Рубена Аморима пока что ничего не получается на тренерском мостике Красных Дьяволов.

Манчестер Юнайтед в турнирной таблице идет лишь на 13-м месте с 19 очками.

Ноттингем Форест набрал 25 пунктов и вошел в топ-5 АПЛ.

АПЛ. 15-й тур, 7 декабря

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3

Голы: Хойлунд, 18, Бруну Фернандеш, 61 – Миленкович, 2, Гиббз-Уайт, 47, Вуд, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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