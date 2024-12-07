Вечером 7 декабря на «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ноттингем Форест» (2:3).

У португальского наставника Рубена Аморима пока что ничего не получается на тренерском мостике Красных Дьяволов.

Манчестер Юнайтед в турнирной таблице идет лишь на 13-м месте с 19 очками.

Ноттингем Форест набрал 25 пунктов и вошел в топ-5 АПЛ.

АПЛ. 15-й тур, 7 декабря

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3

Голы: Хойлунд, 18, Бруну Фернандеш, 61 – Миленкович, 2, Гиббз-Уайт, 47, Вуд, 54

Видео голов и обзор матча