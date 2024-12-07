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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
07.12.2024 19:30 – FT 2 : 3
Ноттингем Форест
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Англия
07 декабря 2024, 21:25 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:37
1039
5

Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест

МЮ в турнирной таблице АПЛ идет лишь на 13-м месте с 19 очками

07 декабря 2024, 21:25 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:37
1039
5
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Вечером 7 декабря на «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ноттингем Форест» (2:3).

У португальского наставника Рубена Аморима пока что ничего не получается на тренерском мостике Красных Дьяволов.

Манчестер Юнайтед в турнирной таблице идет лишь на 13-м месте с 19 очками.

Ноттингем Форест набрал 25 пунктов и вошел в топ-5 АПЛ.

АПЛ. 15-й тур, 7 декабря

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3

Голы: Хойлунд, 18, Бруну Фернандеш, 61 – Миленкович, 2, Гиббз-Уайт, 47, Вуд, 54

Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинес, де Лигт (Магуайр, 65), Йоро (Мазрауи, 66), Бруну Фернандеш (Маунт, 76), Гарначо (Рэшфорд, 59), Диогу Далот, Угарте (Зиркзе, 76), Майну, Диалло, Хойлунд.

Ноттингем Форест: Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Йейтс, Андерсон, Гиббс-Уайт (Домингес, 79), Хадсон-Одои (Авонийи, 90), Силва (Морато, 68), Вуд (Эланга, 79).

Предупреждения: Силва, 31, Уильямс, 90+4.

Турнирная таблица

Фотогалерея. Эмоции Рубена Аморима

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Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест Рубен Аморим Расмус Хойлунд Бруну Фернандеш Никола Миленкович Морган Гиббс-Уайт Крис Вуд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Cruyff
Під Б'єлсу косить
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+1
Павло
Аморім присів на пляшечку - його "нємножка паімєлі" 
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+1
VovanSidorovi4
У МЮ ещё есть запас куда падать.
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+1
antt
Якщо у нього не виходить в МЮ. То може до нашоїзбірної б його?! Ще й якби не обіграли албанців місяць тому. Жарт звичайно. Це до наших найсильніших футболістів за всю історію збірної весною цього року. Такі ж футболісти напевно і в МЮ. Але його колишня команда втратила з його відходом дуже серйозно. Важко було на такий колапс навіть сподіватися.
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0
Remark
О це чемп! О це інтрига!
Кожен матч може бути несподіванкою. 
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0
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