7 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда стала во многом заложником решений своего же менеджмента. Было очевидно, что тен Хаг провалил прошлый сезон, не выйдя в плей-офф Лиги чемпионов из достаточно простой группы и опустившись в АПЛ с 3-го на 8-е место. Но голландцу, выигравшему при этом кубок, предоставили еще один шанс, причем дорогой, с учетом того, сколько потратили на новичков. Те толком не проявили себя - достаточно посмотреть, сколько забил Зиркзе, а нынешнему менеджеру, Рубену Амориму, приходится перестраивать все на ходу. Он дебютировал только с ничьей против новичка-аутсайдера, Ипсвича. Потом получилось обыграть Буде/Глимт, а Эвертон и вовсе разгромили 4:0. Но первый же серьезный тест был провален: уступили Арсеналу 0:2.

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Ноттингем Форест

Клуб, кстати, может быть примером для соперника в плане того, как помогает своевременная смена тренера в разгар розыгрыша. Да, Стив Купер неожиданно поднял легендарный клуб из Чемпионшипа в 2022-м и удержал его в АПЛ. Но он мог не справиться в прошлом сезоне. А с Нуну Эшпириту Санту выжили, несмотря на отбор очков - получилось закончить на 17-м месте. Более того, после летних каникул команда удивила мощным стартом, в том числе нанеся поражение Ливерпулю, причем на выезде. Обороты сбавили лесники только в ноябре, потерпев довольно болезненные поражения, сначала от Ньюкасла, а после паузы на игры сборных - и от Арсенала. У Ипсвича потом выиграли, с новичком-аутсайдером хватило и одного гола. Но Манчестер Сити в прошлом туре уступили без шансов.

Статистика личных встреч

Год назад красные дьяволы прервали приятную для себя серию из 10 побед кряду, что тянулась с 1996-го года. Но, уступив сопернику в АПЛ, они вскоре снова выиграли, но уже в кубковом формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка МЮ. Но гости очень достойно проходят сезон, и стоит присмотреться к варианту со ставкой на них с форой +1 гол (коэффициент - 1,75).