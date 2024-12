«Настало время». Экс-форвард грандов УПЛ и сборной Украины завершил карьеру

Бывший форвард киевского Динамо, донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении карьеры игрока.

37-летний уже экс-нападающий опубликовал в Twitter видео, в котором сообщил о своем решении. В комментарии к посту он написал: «Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры настало время для нового вызова».

Последние полтора года Мораес оставался без клуба. За карьеру он поиграл за бразильские Сантос, Понте-Прету, Санту-Андре, румынскую Быстрицу, ЦСКА из Софии, донецкий Металлург, киевское Динамо, китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь, донецкий Шахтер. Последним его клубом был Коринтианс, который он покинул летом 2023 года.

В составе сборной Украины Жуниор сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Obrigado, futebol.

Thank you, football.



Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.



After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K