«Настало время». Экс-форвард грандов УПЛ и сборной Украины завершил карьеру
Жуниор Мораес ушел из большого футбола
Бывший форвард киевского Динамо, донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении карьеры игрока.
37-летний уже экс-нападающий опубликовал в Twitter видео, в котором сообщил о своем решении. В комментарии к посту он написал: «Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры настало время для нового вызова».
Последние полтора года Мораес оставался без клуба. За карьеру он поиграл за бразильские Сантос, Понте-Прету, Санту-Андре, румынскую Быстрицу, ЦСКА из Софии, донецкий Металлург, киевское Динамо, китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь, донецкий Шахтер. Последним его клубом был Коринтианс, который он покинул летом 2023 года.
В составе сборной Украины Жуниор сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Obrigado, futebol.— Junior Moraes (@jrmoraes10) December 7, 2024
Thank you, football.
Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.
After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K
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