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  4. «Настало время». Экс-форвард грандов УПЛ и сборной Украины завершил карьеру
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 12:12 |
1310
4

«Настало время». Экс-форвард грандов УПЛ и сборной Украины завершил карьеру

Жуниор Мораес ушел из большого футбола

07 декабря 2024, 12:12 |
1310
4
«Настало время». Экс-форвард грандов УПЛ и сборной Украины завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского Динамо, донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении карьеры игрока.

37-летний уже экс-нападающий опубликовал в Twitter видео, в котором сообщил о своем решении. В комментарии к посту он написал: «Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры настало время для нового вызова».

Последние полтора года Мораес оставался без клуба. За карьеру он поиграл за бразильские Сантос, Понте-Прету, Санту-Андре, румынскую Быстрицу, ЦСКА из Софии, донецкий Металлург, киевское Динамо, китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь, донецкий Шахтер. Последним его клубом был Коринтианс, который он покинул летом 2023 года.

В составе сборной Украины Жуниор сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Жуниор Мораес Динамо Киев Шахтер Донецк сборная Украины по футболу завершение карьеры Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
а что с паспортом и ТЦК?
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+2
FunnyCat_____
Ш- ха!
Ответить
+1
Remark
Настав час захищати батьківщину! 
Цікаво, скільки це х..ло задонатило на ВСУ?
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Іуда рідкісна. Перейшов до ворожого клубу. А потім отримав український паспорт та втік з країни
Ответить
0
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