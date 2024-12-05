Холанд потерял первое место. Норвежца обогнали в гонке бомбардиров
Мохамед Салах забил два гола в матче 14-го тура против «Ньюкасла»
4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды устроили голевую перестрелку – поединок закончился со счетом 3:3.
Настоящим героем «мерсисайдцев» в этой встрече стал египетский вингер Мохамед Салах, который отметился дублем и одной результативной передачей. Футболист в этом сезоне АПЛ забил 13 голов и единолично возглавил гонку бомбардиров. Египтянин на один мяч опережает форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Норвежский форвард сыграл весь матч против «Ноттингем» (3:0), однако не сумел отметиться результативными действиями. Последний гол в чемпионате Холанд забил 9 ноября в ворота «Брайтона».
Mohamed Salah goes top of the Golden Boot rankings 🔝— Premier League (@premierleague) December 4, 2024
His brace against Newcastle extended his scoring run to seven consecutive Premier League matches! pic.twitter.com/edVIF5XYGR
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