Холанд потерял первое место. Норвежца обогнали в гонке бомбардиров

4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды устроили голевую перестрелку – поединок закончился со счетом 3:3.

Настоящим героем «мерсисайдцев» в этой встрече стал египетский вингер Мохамед Салах, который отметился дублем и одной результативной передачей. Футболист в этом сезоне АПЛ забил 13 голов и единолично возглавил гонку бомбардиров. Египтянин на один мяч опережает форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Норвежский форвард сыграл весь матч против «Ноттингем» (3:0), однако не сумел отметиться результативными действиями. Последний гол в чемпионате Холанд забил 9 ноября в ворота «Брайтона».

Mohamed Salah goes top of the Golden Boot rankings 🔝



His brace against Newcastle extended his scoring run to seven consecutive Premier League matches! pic.twitter.com/edVIF5XYGR