Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд потерял первое место. Норвежца обогнали в гонке бомбардиров
Англия
05 декабря 2024, 07:24 |
1183
0

Холанд потерял первое место. Норвежца обогнали в гонке бомбардиров

Мохамед Салах забил два гола в матче 14-го тура против «Ньюкасла»

05 декабря 2024, 07:24 |
1183
0
Холанд потерял первое место. Норвежца обогнали в гонке бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды устроили голевую перестрелку – поединок закончился со счетом 3:3.

Настоящим героем «мерсисайдцев» в этой встрече стал египетский вингер Мохамед Салах, который отметился дублем и одной результативной передачей. Футболист в этом сезоне АПЛ забил 13 голов и единолично возглавил гонку бомбардиров. Египтянин на один мяч опережает форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Норвежский форвард сыграл весь матч против «Ноттингем» (3:0), однако не сумел отметиться результативными действиями. Последний гол в чемпионате Холанд забил 9 ноября в ворота «Брайтона».

По теме:
100% выигранных дуэлей. Как Миколенко помог Эвертону победить
ФОТО. Дэвид Бекхэм потроллил сына по поводу матча Арсенал - МЮ
Арсенал прервал беспроигрышную серию Аморима в чемпионате
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Ньюкасл Ньюкасл - Ливерпуль
Микола Титюк Источник: Premier League
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти
Футбол | 04 декабря 2024, 23:48 2
ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти
ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти

Французский игрок вновь не сумел забить одиннадцатиметровый удар

Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Футбол | 04 декабря 2024, 07:04 0
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо

Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву

Ничья лидеров УПЛ, Зинченко и Миколенко на высоте в УПЛ, ничья в Ливерпуле
Футбол | 05.12.2024, 06:10
Ничья лидеров УПЛ, Зинченко и Миколенко на высоте в УПЛ, ничья в Ливерпуле
Ничья лидеров УПЛ, Зинченко и Миколенко на высоте в УПЛ, ничья в Ливерпуле
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Футбол | 04.12.2024, 08:53
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04.12.2024, 14:08
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 25
Олимпийские игры
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 23
Футбол
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Игроки клуба Коноплянки не вернулись с турнира в Украину
Игроки клуба Коноплянки не вернулись с турнира в Украину
03.12.2024, 16:46
Киберспорт
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 6
Теннис
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем