Ни одной карточки за карьеру. Известный футболист отпраздновал день рождени
Гарри Линекер до сих пор остается самым дисциплинированным игроком в истори
30 сентября бывший английский форвард Гари Линекер отпраздновал свой 64-й день рождения.
Он начал свою игровую карьеру в «Лестере». За 7 сезонов игрок сыграл 195 матчей и забил 95 голов. Впоследствии перешел в «Эвертон», где сыграл 41 матч и забил 30 мячей.
После «Эвертона» Линекер оказался в «Барселоне». В Испании он стал настоящим кошмаром для главного конкурента каталонцев - мадридского «Реала». В одном из противостояний Гари отметился хет-триком, а «Барселона» победила со счетом 3:2.
Также Линекер выступал за английский «Тотенхэм» и японский «Нагоя Грампус».
Главное достижение Линекера - за 567 матчей он ни разу не получал карточек от арбитров. В 1990 году он получил от ФИФА награду фэйр-плей, что подтвердило его честную игру на поле.
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