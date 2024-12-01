Ни одной карточки за карьеру. Известный футболист отпраздновал день рождени

30 сентября бывший английский форвард Гари Линекер отпраздновал свой 64-й день рождения.

Он начал свою игровую карьеру в «Лестере». За 7 сезонов игрок сыграл 195 матчей и забил 95 голов. Впоследствии перешел в «Эвертон», где сыграл 41 матч и забил 30 мячей.

После «Эвертона» Линекер оказался в «Барселоне». В Испании он стал настоящим кошмаром для главного конкурента каталонцев - мадридского «Реала». В одном из противостояний Гари отметился хет-триком, а «Барселона» победила со счетом 3:2.

Также Линекер выступал за английский «Тотенхэм» и японский «Нагоя Грампус».

Главное достижение Линекера - за 567 матчей он ни разу не получал карточек от арбитров. В 1990 году он получил от ФИФА награду фэйр-плей, что подтвердило его честную игру на поле.