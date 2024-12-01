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РБ Лейпциг
30.11.2024 16:30 – FT 1 : 5
Вольфсбург
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Германия
01 декабря 2024, 05:34 |
35
0

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 1:5. Это трудно объяснить. Видео голов и обзор

30 ноября состоялись матчи 12-го тура Бундеслиги

01 декабря 2024, 05:34 |
35
0
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 1:5. Это трудно объяснить. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромно уступил на своем поле «Вольфсбургу».

Гости очень быстро забили три гола, и после такого было тяжело футболистам «РБ Лейпциг» войти в игру.

В итоге хозяева поля и во втором тайме не смогли навязать борьбу.

Матч завершился разгромным поражением для «РБ Лейпциг» со счетом 1:5.

Бундеслига. 12-й тур. 30 ноября

РБ Лейпциг – Вольсбург – 1:5

Голы: Орбан, 82, – Амура, 4, 16, Томас, 5, Мегле, 64, Беренс, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Вольфсбург).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Вольфсбург).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Амура (Вольфсбург).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Томаш (Вольфсбург).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Амура (Вольфсбург).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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