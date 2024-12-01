РБ Лейпциг – Вольфсбург – 1:5. Это трудно объяснить. Видео голов и обзор

В матче 12-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромно уступил на своем поле «Вольфсбургу».

Гости очень быстро забили три гола, и после такого было тяжело футболистам «РБ Лейпциг» войти в игру.

В итоге хозяева поля и во втором тайме не смогли навязать борьбу.

Матч завершился разгромным поражением для «РБ Лейпциг» со счетом 1:5.

Бундеслига. 12-й тур. 30 ноября

РБ Лейпциг – Вольсбург – 1:5

Голы: Орбан, 82, – Амура, 4, 16, Томас, 5, Мегле, 64, Беренс, 90+1

Видео голов и обзор матча