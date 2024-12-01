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Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
30.11.2024 16:30 – FT 1 : 5
Вольфсбург
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Германия
01 декабря 2024, 03:59 |
33
0

После первого тайма стало понятно. Вольфсбург на выезде шокировал Лейпциг

12-й тур немецкой Бундеслиги принес неожиданный результат

01 декабря 2024, 03:59 |
33
0
После первого тайма стало понятно. Вольфсбург на выезде шокировал Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоялись матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги.

Неожиданный результат был зафиксирован в Лейпциге, где местный РБ принимал «Вольфсбург».

Уже на 16–й минуте матча гости выигрывали со счетом 0:3. Дублем отметился Мохамед Амура, а один гол забил Тьягу Томас.

Во втором тайме игроки РБ Лейпциг пытались сократить счет, но в итоге пропустили четвертый гол. Автором стал Йоаким Мегле.

На 82–й минуте Вилли Орбан отквитал один гол, но Кевин Беренс на 90+1–й минуте установил счет 1:5.

Также 30 ноября «Аусбург» обыграл «Бохум» 1:0, «Вердер» сыграл вничью со «Штуттгартом» 2:2, а «Фрайбург» разобрался с «Боруссией» из Менхенгладбаха 3:1.

Бундеслига. 12-й тур. 30 ноября

РБ Лейпциг – Вольсбург – 1:5

Голы: Орбан, 82, – Амура, 4, 16, Томас, 5, Мегле, 64, Беренс, 90+1

Аугсбург – Бохум – 1:0

Гол: Тиц, 38 (с пенальти)

Вердер – Штутгарт – 2:2

Голы: Нджинма, 6, Стаге, 77, – Демирович, 20, 85

Фрайбург – Боруссия Менхенгладбах – 3:1

Голы: Гелер, 41, 63, Доан, 49, – Кляйндинст, 61

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Вольфсбург).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Вольфсбург).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Амура (Вольфсбург).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Томаш (Вольфсбург).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Амура (Вольфсбург).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вольфсбург РБ Лейпциг Аугсбург Штутгарт Бохум Вердер Фрайбург Боруссия Менхенгладбах
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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