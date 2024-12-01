После первого тайма стало понятно. Вольфсбург на выезде шокировал Лейпциг

30 ноября состоялись матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги.

Неожиданный результат был зафиксирован в Лейпциге, где местный РБ принимал «Вольфсбург».

Уже на 16–й минуте матча гости выигрывали со счетом 0:3. Дублем отметился Мохамед Амура, а один гол забил Тьягу Томас.

Во втором тайме игроки РБ Лейпциг пытались сократить счет, но в итоге пропустили четвертый гол. Автором стал Йоаким Мегле.

На 82–й минуте Вилли Орбан отквитал один гол, но Кевин Беренс на 90+1–й минуте установил счет 1:5.

Также 30 ноября «Аусбург» обыграл «Бохум» 1:0, «Вердер» сыграл вничью со «Штуттгартом» 2:2, а «Фрайбург» разобрался с «Боруссией» из Менхенгладбаха 3:1.

Бундеслига. 12-й тур. 30 ноября

РБ Лейпциг – Вольсбург – 1:5

Голы: Орбан, 82, – Амура, 4, 16, Томас, 5, Мегле, 64, Беренс, 90+1

Аугсбург – Бохум – 1:0

Гол: Тиц, 38 (с пенальти)

Вердер – Штутгарт – 2:2

Голы: Нджинма, 6, Стаге, 77, – Демирович, 20, 85

Фрайбург – Боруссия Менхенгладбах – 3:1

Голы: Гелер, 41, 63, Доан, 49, – Кляйндинст, 61