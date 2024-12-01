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Другие новости
01 декабря 2024, 06:00 |
110
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Хет-трик Твердохлеба, предложения по Мудрику, очередная травма Цыганкова

Главные новости за 30 ноября на Sport.ua

01 декабря 2024, 06:00 |
110
0
Хет-трик Твердохлеба, предложения по Мудрику, очередная травма Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 30 ноября.

А1. Хет-трик Твердохлеба. Кривбасс дома мощно обыграл Полесье
Три гола хавбека криворожцев решили исход матча в пользу команды Вернидуба

A2. Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
Обе команды отличились в компенсированное время

А3. Фестиваль ошибок в защите. Верес одолел ЛНЗ в Черкассах
Команды поменялись местами в турнирной таблице

2А. Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Украинцем заинтересовались «Астон Вилла» и «Вест Хэм»

2В. Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Михаилом заинтересовался английский «Ньюкасл»

3А. Забарный помог Борнмуту одержать победу в АПЛ в матче с шестью голами
Состояось четыре матча в АПЛ

3В. Украинец забил очередной гол в Британии и помог одержать победу
Николай Кухаревич забил гол за «Хиберниан»

3C. Затишье после бури. Арсенал практически буднично разгромил Вест Хэм
Сумасшедше яркий первый тайм и такой же сумасшедше скучный второй

4. Звездный футболист сборной Украины не сыграет в десятом матче в сезоне
Виктор Цыганков не попал в заявку на матч против «Вильярреала»

5А. Сколько заработали Костюк, Ястремская, Свитолина и другие украинки за 2024?
Сезон уже завершен, WTA обнародовала лист теннисисток и их призовые за год

5В. Производитель мелатонина, который принимала Свентек, выпустил заявление
LEK-AM уверяет, что их препараты проходят все необходимые тесты

6А. Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Известный эксперт рассказал, что Александр пострадал в первом поединке

6В. Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Издание Worldboxingnews считает, что украинский боксер собирается побить рекорд

7. Сани. Эггерт одержал первую победу с новым напарником, украинки – в топ-10
Стартовал сезон в Кубке мира по санному спорту

8. Состоялся спринт Гран-при Катара. Подарок от Норриса, дубль Макларена
Пиастри выиграл спринтерскую гонку

9. Михальчик переходит из IDM в британский чемпионат супербайков
Украинский райдер также уходит из EWC

10. КОСОВСКИЙ: «Есть причина, почему Динамо проигрывает 5-й матч подряд в ЛЕ»
После Лиги чемпионов все надеялись на успех киевлян в ЛЕ

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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