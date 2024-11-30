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Премьер-лига
Левый Берег
30.11.2024 18:00 – FT 1 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 20:03 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:49
554
1

Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу

Обе команды отличились в компенсированное время

30 ноября 2024, 20:03 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:49
554
1
Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
Левый берег

Заключительным противостоянием субботнего игрового дня 15-го тура Украинской Премьер-лиги стало киевское дерби, в котором встретились «Левый берег» и «Оболонь». Команды перед очной дуэлью расположились внизу турнирной таблицы с одинаковым количеством очков. «Аисты» имели в своем пассиве девятиматчевую безвыигрышную серию и во всех этих встречах подопечные Виталия Первака не смогли поразить ворота соперников. Не удивительно, что «Левый берег» перед киевским дерби имел наихудший показатель по забитым голам в УПЛ. Второй худшей командой чемпионата по результативности является как раз «Оболонь».

Учитывая низкую результативность команд, ожидать в сегодняшнем матче россыпи голевых моментов не приходилось. И команды в какой-то мере подтвердили это ожидание. На поле было много единоборств и позиционной игры, а вот до по-настоящему острых ситуаций дело доходило нечасто. При этом встреча не была скучной. Команды поддерживали высокий темп, демонстрируя желание завершить это противостояние в свою пользу.

Прервать «сухую» серию своей команды мог Сухоручко, который замкнул навес с углового и пробил чуть выше перекладины. А вот «пивовары» стандартное положение завершили точным ударом. После навеса с углового мяч отскочил к Витенчуку, который отправил футбольный снаряд в цель. Но дело в том, что отскок произошел от руки Дубко, и после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот.

В целом же соперники продемонстрировали, почему являются худшими командами по показателю забитых голов. Моментов у ворот было мало, но перед перерывом «пивовары» неожиданно открыли счет. После навеса в штрафную «Левого берега» Механив ошибся на выходе, и Дубко головой отправил мяч в ворота.

В начале второй половины встречи воротам «Оболони» угрожал все тот же Сухоручко, после удара головой которого защитник гостей преградил путь мячу. Головной боли тренерскому штабу «Левого берега» добавило повреждение Банады. Партнера заменил Сергей Косовский, который в прошлом сезоне выступал в составе «пивоваров». Был организован опасный момент и у ворот хозяев поля. После навеса Черненко Бычек бил головой, и Механив выручил свою команду.

«Пивовары» за счет владения мячом пытались держать матч под контролем, а потуги «аистов» перевести игру к штрафной соперников были безуспешными. В конце поединка «Левый берег» пошел ва-банк, перейдя на игру с двумя форвардами. Но и это не приносило хозяевам желаемый результат вплоть до последней минуты компенсированного времени. «Аисты» заработали угловой, на который пришел и Механив. Последний штурм защита гостей не выдержала, и спасительный удар нанес Якымив, для которого сегодняшний поединок стал 50-м в УПЛ. Принципиальная встреча завершилась вничью, но команда Первака наверняка удовлетворена заработанным очком, ведь она была очень близка к поражению.

В следующем туре «Левый берег» будет принимать ЛНЗ, а «пивовары» проведут гостевую встречу с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 15 тур

«Левый берег» – «Оболонь» – 1:1

Голы: Якымив, 90+5 – Дубко, 45+4

Предупреждения: Банада, 35, Дедух, 46 , Семенов, 79, Кобзар, 83, Спиваков, 89 – Приймак, 36, Теслюк, 73

«Левый берег»: Механив – Сидней, Семенов, Якымив, Астахов – И. Когут (Галас, 63), Банада (Косовский, 54), М. Когут (Кобзарь, 82), Дедух (Спиваков, 82), Войцеховский (Непейпиев, 63) – Сухоручко

«Оболонь»: Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась – Витенчук – Суханов (Теслюк, 72), Черненко (Чорный, 90+5), Слободян (Мороз, 72), Бычек (Близниченко, 63) – Тарануха (Лях, 90+5)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Левый берег» (Киев)

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Левый Берег Киев Левый Берег - Оболонь отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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