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Премьер-лига
Левый Берег
30.11.2024 18:00 – FT 1 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 21:57 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:18
269
0

«Очень досадно». Шищенко – о матче против Левого Берега, арбитров и Дубко

Сергей Шищенко недоволен результатом матча 15-го тура

30 ноября 2024, 21:57 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:18
269
0
«Очень досадно». Шищенко – о матче против Левого Берега, арбитров и Дубко
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко подвел итоги матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги против «Левого Берега» (1:1).

– Вы, наверное, точно недовольны ничейным результатом?

– Да, недоволен, потому что очень досадно на последних секундах терять победу. Но это футбол, тем не менее интересный, что непредсказуемый. .

Мы знали, какая будет игра – более такая в единоборствах, в борьбе… Мы должны были выигрывать эту борьбу.

– Вы еще в 1-м тайме могли получить желтую карточку, предупреждал вас 4-й арбитр. Затем отменили гол, вы не согласились с этим эпизодом, что в руку не попал мяч.

– Я потом посмотрел – там была рука. После руки забитый гол – это отмена гола, поэтому здесь рефери и на ВАР, и потом главный арбитр очень четко разобрались.

– Собственно, делали акцент и за счет стандартов сегодня искать свои моменты у ворот соперника?

– Да, мы не только стандарты, но и это тоже отрабатывали на тренировках. Думали, что и у нас будут моменты, и отрабатывали, как мы действуем в обороне.

Будем уже анализировать, надо двигаться вперед, уже нужно забывать эту игру, потому что есть еще 2 игры в первой части чемпионата. и хороших, и не очень.

– Собственно, Дубко реабилитировался после того, как отменили гол из-за него – потом он забил.

– Ну, это очень хорошо, что Валера забил, потому что мы на тренировках очень много нарабатываем на стандартах, поэтому он тоже – одна из фигур, работающая над тем, чтобы забивать мячи из стандартов. Поэтому я очень рад, что да. получилось. Очень благодарен ему, что он доиграл до конца в этом моменте.

– Показалось, что сегодня нервы и давление немного мешали футболистам вести игру.

– Я понимаю эмоции как с нашей стороны, так и эмоции игроков «Левого Берега», потому что все понимали, что это за матч – за 6 очков, сразу отрывались или мы или «Левый Берег». Поэтому такие эмоции были. Я говорил ребятам перед игрой, что очень тяжелая игра будет – так и произошло, – сказал Шищенко.

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Сергей Шищенко Оболонь Киев Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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