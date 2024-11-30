В субботу, 30 ноября, в Киеве на стадионе «Левый Берег» состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевские «Левый Берег» и «Оболонь». Стартовый свисток рефери Александра Шандора изо Львова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Левый Берег



Дебютный сезон в «элитном» дивизионе для каждой команды выдается достаточно сложным, хотя и интересным приключением. «Левый Берег» еще несколько месяцев назад готовился к очередному году в Первой лиге, однако снятие с розыгрыша УПЛ «Днепра-1» открыло дорогу на повышение в классе этому самобытному коллективу. Очевидно, что планы на кампанию пришлось переписывать в экстренном порядке, поэтому и первый круг в исполнении команды Виталия Первака вышел неоднозначным.

Накануне свою первую победу в сезоне одержал последний коллектив чемпионата, у которого в соответствующей графе наблюдался «ноль» – петровский «Ингулец». В отличии от недавнего соперника по Первой лиге, «Левый Берег» уже имел на своем счету даже не одно, а два успешных выступления, но при этом у «аистов» имеется другой неутешительный рекорд. Ни одного гола в исполнении столичного коллектива мы не увидели, начиная от первого дня осенней части сезона. Тогда же команда Первака и побеждала в последний раз – в гостях у «Вереса» (3:1).

С того момента у «Левого Берега» идут одни лишь ничьи и поражения, причем последних больше, после предыдущего из них, на поле львовского «Руха» (0:1), киевляне из-за травмы локтя потеряли еще и своего лидера атаки Олега Синицу до конца календарного года. И раз уж мы упомянули успех «Ингульца», то уместно будет сказать, что теперь сразу у трех команды в зоне вылета по девять набранных очков – две из них мы увидим на поле в предстоящей игре.

Оболонь



Киевская «Оболонь» борется за выживание в УПЛ уже не первый год кряду, поэтому такой режим существования для «пивоваров», к их сожалению, уже достаточно привычен. И на самом деле сейчас уже мало кто вспомнит, что в конце прошлого сезона тогда еще команда Валерия Иващенко боролась за сохранение места в «элите» именно против «Левого Берега» и вновь смогла справиться со своей задачей. Тогда были написаны первые страницы истории этого киевского дерби и, как видим, прошло почти полгода, а призрак Первой лиги все так же бродит где-то поблизости от этих двух команд.

Вот только во главе «Оболони» уже стоит Сергей Шищенко, и можно сказать, что игра команды с приходом нового тренера действительно изменилась, и хотя бы не выглядит настолько обреченно, как это было в самом начале кампании. Но и без особых успехов – что при старом, что при новом тренерах «пивовары» не могут совершить рывок из опасной зоны, а тем временем мы уже подошли к экватору чемпионата и времени на спасение осталось не так уж и много.

Осень в исполнении «Оболони» также была достаточно тяжелой. Не такой, как у «Левого Берега», так как «пивовары» хотя бы дважды за этот период успели победить, но и значительно выше будущих соперников они точно не прыгнули. Проблема команды Шищенко также заключается и в том, что ключевые дуэли против конкурентов уже сейчас можно пересчитать на пальцах одной руки, а цепляться за очки в матчах против вышестоящих команд «Оболонь», конечно, может, однако особых успехов в этом за ней замечено не было. Стало быть, матч за шесть очков + дерби + контекст недавней битвы за выживание. Наверное, этим вечером на левом берегу будет жарковато.

История встреч



Футбольные пути «Левого Берега» и «Оболони» ранее пересекались два раза в рамках Первой лиги. Наблюдается перевес по числу побед со стороны «Оболони» – 1 успешная игра, а еще один матч завершился вничью. Последний раз команды встречались в начале июня этого года, когда голы Сидннея и Игоря Краснопира обусловили ничью на этой же арене (1:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Александр Шандор изо Львова, который на своем счету имеет уже 44 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Павлинов и Виталий Сухин, а резервным арбитром отработает Евгений Цибулько. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Алексеем Деревинским и Дмитрием Кубряком. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Левого Берега» – 1 победа и 1 ничья, тогда как с «Оболонью» он пересекался 11 раз – 1 победа, 4 ничьи и 6 поражений.

Ориентировочные составы



«Левый Берег»: Механив – Сидней, Семенов, Якимов, Астахов – Дедух, Банада – Войцеховский, Галас, Н. Когут – Сухоручко.

«Оболонь»: Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась – Витенчук – Мединский, Слободян, Черненко, Близниченко – Суханов.