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Премьер-лига
Левый Берег
30.11.2024 18:00 – FT 1 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 21:09 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:13
338
0

Левый Берег – Оболонь – 1:1. Спасительный мяч на 90+5-й. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 15-го тура УПЛ

30 ноября 2024, 21:09 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:13
338
0
Левый Берег – Оболонь – 1:1. Спасительный мяч на 90+5-й. Видео голов, обзор
УПЛ

В субботу, 30 ноября, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Левый Берег» и «Оболонь».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Матч завершился вничью – 1:1.

«Пивовары» вышли вперед в конце первого тайма – забил Дубко. Спас «Левый Берег» от поражения Якимив на 90+5 минуте.

Украинская Премьер-лига. 15 тур

Левый Берег – Оболонь – 1:1

Голы: Якимив, 90+5 – Дубко, 45+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Якымив (Левый Берег).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Дубко (Оболонь).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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