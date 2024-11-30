30.11.2024 18:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига30 ноября 2024, 21:09 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:13
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Левый Берег – Оболонь – 1:1. Спасительный мяч на 90+5-й. Видео голов, обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 15-го тура УПЛ
30 ноября 2024, 21:09 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:13
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В субботу, 30 ноября, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Левый Берег» и «Оболонь».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды сыграли на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Матч завершился вничью – 1:1.
«Пивовары» вышли вперед в конце первого тайма – забил Дубко. Спас «Левый Берег» от поражения Якимив на 90+5 минуте.
Украинская Премьер-лига. 15 тур
Левый Берег – Оболонь – 1:1
Голы: Якимив, 90+5 – Дубко, 45+4
Видеообзор матча
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Якымив (Левый Берег).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Дубко (Оболонь).
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