В субботу, 30 ноября, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Левый Берег» и «Оболонь».

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Команды сыграли на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Матч завершился вничью – 1:1.

«Пивовары» вышли вперед в конце первого тайма – забил Дубко. Спас «Левый Берег» от поражения Якимив на 90+5 минуте.

Украинская Премьер-лига. 15 тур

Левый Берег – Оболонь – 1:1

Голы: Якимив, 90+5 – Дубко, 45+4

Видеообзор матча