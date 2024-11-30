В субботу, 30 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Прем'р-лиги, в котором будут играть киевские «Левый берег» и «Оболонь». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 18:30.

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Дебютный сезон в УПЛ для «Левого Берега» стал настоящим вызовом, ведь команда вынуждена была адаптироваться к новым условиям после экстренного повышения в классе. Несмотря на две победы на старте, столичный коллектив отличился серией ничьих и поражений, сопровождавшихся продолжительной безголевой серией. Между тем их соперник «Оболонь», хотя и имеет больше опыта борьбы за выживание, также переживает непростой период, сумев одержать лишь две победы за осеннюю часть сезона.

Противостояние этих команд обещает быть напряженным из-за их близости в турнирной таблице и важности очков во избежание зоны вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Оболонь» в украинской версии сайта.