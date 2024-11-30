Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый берег – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Левый Берег
30.11.2024 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 07:50 |
13
0

Левый берег – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2024, 07:50 |
13
0
Левый берег – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Википедия

В субботу, 30 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Прем'р-лиги, в котором будут играть киевские «Левый берег» и «Оболонь». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 18:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Дебютный сезон в УПЛ для «Левого Берега» стал настоящим вызовом, ведь команда вынуждена была адаптироваться к новым условиям после экстренного повышения в классе. Несмотря на две победы на старте, столичный коллектив отличился серией ничьих и поражений, сопровождавшихся продолжительной безголевой серией. Между тем их соперник «Оболонь», хотя и имеет больше опыта борьбы за выживание, также переживает непростой период, сумев одержать лишь две победы за осеннюю часть сезона.

Противостояние этих команд обещает быть напряженным из-за их близости в турнирной таблице и важности очков во избежание зоны вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Оболонь» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
30 ноября 2024 -
18:00
Оболонь
Обе забьют 2.45 Сделать ставку
По теме:
Левый Берег – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шесть аматорских клубов планируют летом заявиться во Вторую лигу
В УПЛ хотят внедрить полуавтоматическую систему определения офсайдов
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Левый Берег Киев Левый Берег - Оболонь текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Волевая победа. Мальорка нанесла поражение Валенсии и входит в топ-5
Футбол | 30 ноября 2024, 03:23 0
ВИДЕО. Волевая победа. Мальорка нанесла поражение Валенсии и входит в топ-5
ВИДЕО. Волевая победа. Мальорка нанесла поражение Валенсии и входит в топ-5

Вечером 29 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Испаниии

МИХАЛИК: «Уровень подготовки Динамо позволяет побеждать только в играх УПЛ»
Футбол | 30 ноября 2024, 05:30 3
МИХАЛИК: «Уровень подготовки Динамо позволяет побеждать только в играх УПЛ»
МИХАЛИК: «Уровень подготовки Динамо позволяет побеждать только в играх УПЛ»

Экс-защитник киевского клуба встал на защиту команды после 5-го поражения в ЛЕ

Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Футбол | 29.11.2024, 15:03
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Бокс | 29.11.2024, 07:59
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
Футбол | 29.11.2024, 12:56
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
29.11.2024, 09:16 2
Футбол
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48
Бокс
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
28.11.2024, 11:43 2
Бокс
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
28.11.2024, 23:05
Футбол
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 20
Футбол
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
28.11.2024, 14:36
Футбол
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем