Звездный футболист сборной Украины не сыграет в десятом матче в сезоне

Каталонская «Жирона» опубликовала заявка на матч 15-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».

В список игроков, которые смогут принять участие в следующем поединке, не вошел украинский вингер «красно-белых» Виктор Цыганков. Ранее главный тренер «Жироны» Мичел сообщил, что 27-летний футболист почувствовал дискомфорт в конце последнего поединка.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков уже пропустил 9 матчей из-за травм, сыграв лишь в 10 поединках на клубном уровне. В сыгранных поединках на счету украинца 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

Матч «Вильярреал» – «Жирона» состоится 1 декабря в 15:00 по киевскому времени.