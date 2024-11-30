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Испания
30 ноября 2024, 15:01 |
1648
2

Звездный футболист сборной Украины не сыграет в десятом матче в сезоне

Виктор Цыганков не попал в заявку на матч против «Вильярреала»

30 ноября 2024, 15:01 |
1648
2
Звездный футболист сборной Украины не сыграет в десятом матче в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» опубликовала заявка на матч 15-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».

В список игроков, которые смогут принять участие в следующем поединке, не вошел украинский вингер «красно-белых» Виктор Цыганков. Ранее главный тренер «Жироны» Мичел сообщил, что 27-летний футболист почувствовал дискомфорт в конце последнего поединка.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков уже пропустил 9 матчей из-за травм, сыграв лишь в 10 поединках на клубном уровне. В сыгранных поединках на счету украинца 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

Матч «Вильярреал» – «Жирона» состоится 1 декабря в 15:00 по киевскому времени.

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Вильярреал травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Вильярреал - Жирона заявка
Дмитро Вербинський Источник: ФК Жирона
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Яким місцем він зірковий? Вони всі посередні. Досить їм яйця лизати. Потім зірки в збірну приїжають і не грають
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Boodya
Досить вже наших "звьозд" зірками називати
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