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  4. КОСОВСКИЙ: «Есть причина, почему Динамо проигрывает 5-й матч подряд в ЛЕ»
Лига Европы
30 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 30 ноября 2024, 14:09
747
0

КОСОВСКИЙ: «Есть причина, почему Динамо проигрывает 5-й матч подряд в ЛЕ»

После Лиги чемпионов все надеялись на успех киевлян в ЛЕ

30 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 30 ноября 2024, 14:09
747
0
КОСОВСКИЙ: «Есть причина, почему Динамо проигрывает 5-й матч подряд в ЛЕ»
ФК Динамо. Виталий Косовский

Футболисты киевского «Динамо» в очередном туре Лиги Европы уступили чешской «Виктории» – 1:2 и занимают 36 место после пяти сыгранных матчей.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал чего не хватает подопечным Александра Шовковского, чтобы составить конкуренцию соперникам во втором по рейтингу континентальном турнире:

– После стартовых побед киевлян в Лиге чемпионов над сербским «Партизаном» и шотландским «Глазго Рейнджерс» не только я надеялся, что динамовцы заявят о себе и в менее престижной Лиге Европы. Но не так получилось, как думалось.

– Тогда давайте сфокусируемся на последнем поединке с «Викторией», которая раньше ничего чрезвычайного на международной арене не демонстрировала.

– «Виктория» - соперник непростой, опытный в еврокубковых баталиях, вязкий, организованный, каждый игрок четко знает свой маневр. В командной игре с таким оппонентом очень сложно, дивиденды могут принести только, прежде всего, домашние тактические заготовки или преимущество в единоборствах. На мой взгляд, киевляне ничем пльзенцев не удивили, шел обмен ударами, в котором точнее оказалась «Виктория». Обидно, но киевляне не продемонстрировали умение не только в обыгры соперника один в один, но и в отборе мяча. Вспомните, как гости забивали впервые, когда сразу несколько игроков киевлян находились в роли сторонних наблюдателей.

– Уже в пяти матчах подряд в Лиге Европы динамовцы пропустив первыми, не находят аргументов, чтобы сравнять счет. Почему так выходит?

– Этому я нашел объяснение. У «Динамо» сейчас вакантная роль лидера, особенно после того, как травмы начали преследовать ветерана Андрея Ярмоленко. Тем не менее, я не буду конкретизировать, кто виноват, что так произошло, но без вожака, который в трудную минуту повел бы за собой, очень сложно.

– У динамовцев впереди соперники более сильны, чем «Виктория» - испанский «Реал Сосьедад», турецкий «Галатасарай». Снова без очков?

– Сейчас, пожалуй, никто не завидует вождю динамовцев Александру Шовковскому. Он прилагает усилия со своими помощниками, чтобы остановить это падение, экспериментирует с составом, использует различные тактические схемы, однако, пожалуй, уровень подготовки подопечных такой, что его хватает только для успешного выступления в УПЛ.

По-моему, сейчас важно из каждого поражения делать правильные выводы и хотя говорят, что лучше учиться на чужих ошибках, оперативно исправлять свои. Тем более что в составе «Динамо» немало молодежи, которая имеет возможность обогатиться ценным опытом. Это будет способствовать нормализации микроклимата в команде и позволит прогрессировать.

Очень хочется, чтобы следующий сезон стал для киевлян определяющим. В первую очередь речь идет о завоевании чемпионского титула УПЛ, а уже летом будем ждать от динамовцев взлета на международной арене.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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