Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом
Чемпионат Германии
Унион Берлин
30.11.2024 16:30 – FT 1 : 2
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
01 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 01 декабря 2024, 03:36
27
0

На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом

Украинский форвард в заявку попал, но на поле не выходил

01 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 01 декабря 2024, 03:36
27
0
На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Байер Леверкузен» на выезде играл с «Унионом».

Уже на первых минутах матча гости вышли вперед: Джереми Фримпонг замкнул передачу от Алехандро Гримальдо.

Несмотря на преимущество «фармацевтов», хозяева поля в первом тайме сумели сравнять счет. Гол на свой счет записал Чон У Йон.

На вторую половину матча футболисты «Байера» вышли с дополнительным зарядом. Команда доминировала на протяжении всего тайма и сумела забить еще один гол. Автором результативного удара стал Патрик Шик.

Украинский форвард Артем Степанов был в заявке на матч, но на поле не выходил.

Бундеслига. 12-й тур. 30 ноября

Унион Берлин – Байер Леверкузен – 1:2

Голы: Чон У Йон, 29, – Фримпонг, 2, Шик, 71

Предупреждения: Роте, 28, Кверфельд, 63, Триммель, 67, Сков, 90+3, – Андрих, 21, Мукиеле, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Чон У Ён (Унион Берлин).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
По теме:
После первого тайма стало понятно. Вольфсбург на выезде шокировал Лейпциг
Легионер ЛНЗ отреагировал на возможный трансфер. Что сказал?
Боруссия Д – Бавария – 1:1. Как мюнхенцы спасли игру. Видео голов, обзор
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Унион Берлин Леверкузен Патрик Шик Артем Степанов Джереми Фримпонг
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
Футбол | 30 ноября 2024, 16:56 4
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера

Ближайшего родственника потерял Денис Твардовский...

Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Футбол | 30 ноября 2024, 09:45 41
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть

Швеция, Венгрия и Кипр наступают на пятки Украине в рейтинге УЕФА

Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
Футбол | 30.11.2024, 20:03
Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Бокс | 30.11.2024, 13:16
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
ПСЖ – Нант – 1:1. Реализация подвела. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.12.2024, 02:43
ПСЖ – Нант – 1:1. Реализация подвела. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Нант – 1:1. Реализация подвела. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
30.11.2024, 16:39 6
Бокс
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 17
Биатлон
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
29.11.2024, 07:21 10
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
30.11.2024, 00:01
Бокс
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
29.11.2024, 09:16 4
Футбол
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем