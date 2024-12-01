На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом

30 ноября в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Байер Леверкузен» на выезде играл с «Унионом».

Уже на первых минутах матча гости вышли вперед: Джереми Фримпонг замкнул передачу от Алехандро Гримальдо.

Несмотря на преимущество «фармацевтов», хозяева поля в первом тайме сумели сравнять счет. Гол на свой счет записал Чон У Йон.

На вторую половину матча футболисты «Байера» вышли с дополнительным зарядом. Команда доминировала на протяжении всего тайма и сумела забить еще один гол. Автором результативного удара стал Патрик Шик.

Украинский форвард Артем Степанов был в заявке на матч, но на поле не выходил.

Бундеслига. 12-й тур. 30 ноября

Унион Берлин – Байер Леверкузен – 1:2

Голы: Чон У Йон, 29, – Фримпонг, 2, Шик, 71

Предупреждения: Роте, 28, Кверфельд, 63, Триммель, 67, Сков, 90+3, – Андрих, 21, Мукиеле, 90+4

Видео голов и обзор матча