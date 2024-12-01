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Чемпионат Германии
Унион Берлин
30.11.2024 16:30 – FT 1 : 2
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
01 декабря 2024, 09:15 |
75
0

Унион Берлин – Байер – 1:2. Победа Байера в тяжёлом матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Германии

01 декабря 2024, 09:15 |
75
0
Унион Берлин – Байер – 1:2. Победа Байера в тяжёлом матче. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках 12-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Унионом» и «Байером».

Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине, где «Байер» одержал минимальную победу с счётом 2:1.

Бундеслига. 12 тур. 30 ноября

«Унион» – «Байер» – 1:2

Голы: Чон у Йон, 29 – Фримпонг 2, Шик, 71

Видеообзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Чон У Ён (Унион Берлин).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
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Унион Берлин Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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