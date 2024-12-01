30.11.2024 16:30 – FT 1 : 2
Германия01 декабря 2024, 09:15 |
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Унион Берлин – Байер – 1:2. Победа Байера в тяжёлом матче. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Германии
01 декабря 2024, 09:15 |
75
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30 ноября в рамках 12-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Унионом» и «Байером».
Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине, где «Байер» одержал минимальную победу с счётом 2:1.
Бундеслига. 12 тур. 30 ноября
«Унион» – «Байер» – 1:2
Голы: Чон у Йон, 29 – Фримпонг 2, Шик, 71
Видеообзор матча:
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Чон У Ён (Унион Берлин).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
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