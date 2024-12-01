Унион Берлин

30 ноября в рамках 12-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Унионом» и «Байером».

Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине, где «Байер» одержал минимальную победу с счётом 2:1.

Бундеслига. 12 тур. 30 ноября

«Унион» – «Байер» – 1:2

Голы: Чон у Йон, 29 – Фримпонг 2, Шик, 71

Видеообзор матча: