ВИДЕО. Старший сын Лионеля Месси расплакался на поле. Что случилось?

Старший сын нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Тьяго Месси – расплакался на футбольном поле.

Что случилось? Всё дело в том, что Тьяго не смог выиграть турнир «Newell's Cup 2024» в составе «Интер Майами U-13» – в таких растроенных чувствах старший сын Месси покидал поле. Тьяго плакал.

Это был матч 1/4 финала: «Интер» проиграл «Эстудиантесу». Турнир выиграли хозяева – «Ньюэллс Олд Бойз».

Стоит отметить, что Тьяго на этом турнире сыграл против родного клуба своего отца – «Ньюэллс Олд Бойз».