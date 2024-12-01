Кристал Пэлас - Ньюкасл - 1:1. Автогол сорокам не помог. Видео голов
Гости в этом матче не забивали
30 ноября «Кристал Пэлас» встречался с «Ньюкаслом» в 13-м туре АПЛ.
Первый тайм в матче завершился без голов. Надо отметить, что ближе к взятию ворот были хозяева поля.
Во втором тайме футболисты «Кристал Пэлеса» также выглядели лучше, но на 53-й минуте Марк Геи срезал мяч в собственные ворота.
Игроки «Ньюкасла» за всю игру только один раз попали в створ ворот, поэтому этот момент стал очень обидным для хозяев.
На последних минутах матча игроки «Кристал Пелеса» все же спаслись от поражения. Даниэль Муньос стал автором гола.
АПЛ. 13-й тур, 30 ноября.
Кристал Пэлес – Ньюкасл – 1:1
Голы: Муньос, 90+4 – Геи, 53 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
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