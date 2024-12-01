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Кристал Пэлас
30.11.2024 17:00 – FT 1 : 1
Ньюкасл
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Англия
01 декабря 2024, 04:24 |
11
0

Кристал Пэлас - Ньюкасл - 1:1. Автогол сорокам не помог. Видео голов

Гости в этом матче не забивали

01 декабря 2024, 04:24 |
11
0
Кристал Пэлас - Ньюкасл - 1:1. Автогол сорокам не помог. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября «Кристал Пэлас» встречался с «Ньюкаслом» в 13-м туре АПЛ.

Первый тайм в матче завершился без голов. Надо отметить, что ближе к взятию ворот были хозяева поля.

Во втором тайме футболисты «Кристал Пэлеса» также выглядели лучше, но на 53-й минуте Марк Геи срезал мяч в собственные ворота.

Игроки «Ньюкасла» за всю игру только один раз попали в створ ворот, поэтому этот момент стал очень обидным для хозяев.

На последних минутах матча игроки «Кристал Пелеса» все же спаслись от поражения. Даниэль Муньос стал автором гола.

АПЛ. 13-й тур, 30 ноября.

Кристал Пэлес – Ньюкасл – 1:1

Голы: Муньос, 90+4 – Геи, 53 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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