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  4. ВИДЕО. Арне Слот и Гвардиола перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити
Англия
30 ноября 2024, 15:55 |
149
0

ВИДЕО. Арне Слот и Гвардиола перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити

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30 ноября 2024, 15:55 |
149
0
ВИДЕО. Арне Слот и Гвардиола перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот и Жузеп Гвардиола

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Жузепа Гвардиолы и Арне Слота.

ВИДЕО. Арне Слот и Гвардиола перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити Арне Слот Жузеп Гвардиола видео
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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