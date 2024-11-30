В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Жузепа Гвардиолы и Арне Слота.

ВИДЕО. Арне Слот и Гвардиола перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити