Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура УПЛ против «Ингульца» из Петрово.

«Когда выигрываешь, легче говорить о игре. Сегодня это была провальная игра. Можно проигрывать любой команде, но так играть, как мы сегодня играли...

Уже на первой минуте игра закончилась, не говоря уже о втором голе. Мы не забили пенальти. Проигрывать команде, которая не выиграла 14 матчей — я не знаю, что сказать», — прокомментировал Максимов.

Стоит отметить, что журналисты также ничего не спрашивали у главного тренера, а лишь выразили слова поддержки. Пресс-конференция Юрия Максимова длилась полторы минуты.