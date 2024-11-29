Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Полтавская «Ворскла» сенсационно проиграла петровскому «Ингульцу»
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура УПЛ против «Ингульца» из Петрово.
«Когда выигрываешь, легче говорить о игре. Сегодня это была провальная игра. Можно проигрывать любой команде, но так играть, как мы сегодня играли...
Уже на первой минуте игра закончилась, не говоря уже о втором голе. Мы не забили пенальти. Проигрывать команде, которая не выиграла 14 матчей — я не знаю, что сказать», — прокомментировал Максимов.
Стоит отметить, что журналисты также ничего не спрашивали у главного тренера, а лишь выразили слова поддержки. Пресс-конференция Юрия Максимова длилась полторы минуты.
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