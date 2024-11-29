Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 19:06 | Обновлено 29 ноября 2024, 20:01
1991
1

Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»

Полтавская «Ворскла» сенсационно проиграла петровскому «Ингульцу»

29 ноября 2024, 19:06 | Обновлено 29 ноября 2024, 20:01
1991
1
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура УПЛ против «Ингульца» из Петрово.

«Когда выигрываешь, легче говорить о игре. Сегодня это была провальная игра. Можно проигрывать любой команде, но так играть, как мы сегодня играли...

Уже на первой минуте игра закончилась, не говоря уже о втором голе. Мы не забили пенальти. Проигрывать команде, которая не выиграла 14 матчей — я не знаю, что сказать», — прокомментировал Максимов.

Стоит отметить, что журналисты также ничего не спрашивали у главного тренера, а лишь выразили слова поддержки. Пресс-конференция Юрия Максимова длилась полторы минуты.

По теме:
КОБИН: «Мы продолжаем играть в атакующий футбол, и это даёт результат»
Ворскла – Ингулец – 0:3. Черная пятница – Максимова. Видео голов и обзор
Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Ворскла Полтава Ворскла - Ингулец Юрий Максимов
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Футбол | 29 ноября 2024, 05:47 1
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»

Наставник «Ромы» удивлен игрой подопечных в матче против «Тоттенхэма»

Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Футбол | 28 ноября 2024, 23:05 0
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
Футбол | 29.11.2024, 12:14
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
«Нравится как он играет». Забарный назвал защитника, у которого он учится
Футбол | 29.11.2024, 18:44
«Нравится как он играет». Забарный назвал защитника, у которого он учится
«Нравится как он играет». Забарный назвал защитника, у которого он учится
Клуб АПЛ с украинцем в составе может купить звезду Динамо за большие деньги
Футбол | 29.11.2024, 12:41
Клуб АПЛ с украинцем в составе может купить звезду Динамо за большие деньги
Клуб АПЛ с украинцем в составе может купить звезду Динамо за большие деньги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Леон Экспирт
А сколько ты получаешь Вася? Или простату массируешь на лавке?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 350
Футбол
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
28.11.2024, 10:43
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 554
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 5
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем