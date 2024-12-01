Вальядолид – Атлетико – 0:5. В погоне за Барселоной. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 15-го тура Ла лиги
30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Атлетико».
Игра прошла на «Эстадио Хосе Сорилья» в Вальядолиде.
Игроки «Атлетико» без труда одержали победу над соперником, воспользовавшись потерей очков «Барселоны».
В первом тайме Клеман Лангле, Хулиан Альварес и Родриго де Пауль установили счет 0:3.
Во втором тайме Антуан Гризманн и Александер Серлот довершили разгром.
Ла Лига. 15-й тур. 30 ноября
Вальядолид – Атлетико – 0:5
Голы: Лангле, 26, Альварес, 35, Де Пауль, 37, Гризманн, 52, Серлот, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ближайшего родственника потерял Денис Твардовский...
Поединок состоится 1 декабря в 18:00 по Киеву