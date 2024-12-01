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Вальядолид
30.11.2024 22:00 – FT 0 : 5
Атлетико Мадрид
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Испания
01 декабря 2024, 03:16 |
73
0

Вальядолид – Атлетико – 0:5. В погоне за Барселоной. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 15-го тура Ла лиги

01 декабря 2024, 03:16 |
73
0
Вальядолид – Атлетико – 0:5. В погоне за Барселоной. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Атлетико».

Игра прошла на «Эстадио Хосе Сорилья» в Вальядолиде.

Игроки «Атлетико» без труда одержали победу над соперником, воспользовавшись потерей очков «Барселоны».

В первом тайме Клеман Лангле, Хулиан Альварес и Родриго де Пауль установили счет 0:3.

Во втором тайме Антуан Гризманн и Александер Серлот довершили разгром.

Ла Лига. 15-й тур. 30 ноября

Вальядолид – Атлетико – 0:5

Голы: Лангле, 26, Альварес, 35, Де Пауль, 37, Гризманн, 52, Серлот, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Клеман Легле (Атлетико Мадрид).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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