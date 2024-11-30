Эффектный гол Гризманна. Атлетико отгрузил Вальядолиду 5 мячей в гостях
Матч закончился со счетом 5:0 в пользу матрасников
30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Атлетико».
Игра прошла на «Эстадио Хосе Сорилья» в Вальядолиде.
За «матрасников» голами отметились Клеман Лангле, Хулиан Альварес, Родриго Де Пауль, Антуан Гризманн, получивший мяч в штрафной соперника эффектно обыграл защитника и отправил мяч в ворота, и Александр Серлот.
Также голы забили Джулиано Симеоне и Хосе Мария Хименес, однако их голы отменили из-за офсайда.
В турнирной таблице «Атлетико» имеет 32 очка и занимает второе место. «Вальядолид» с 9 очками занимает 20-ю позицию.
Ла Лига. 15-й тур. 30 ноября
Вальядолид – Атлетико – 0:5
Голы: Лангле, 26, Альварес, 35, Де Пауль, 37, Гризманн, 52, Серлот, 90+2
Эспаньол – Сельта – 3:1
Голы: Кардона, 40, Кабрера, 53, Шеддира, 87 – Аспас, 83
Алавес – Леганес – 1:1
Голы: Висенте, 87 – Родригес, 67
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