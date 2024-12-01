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Чемпионат Италии
Болонья
30.11.2024 21:45 – FT 3 : 0
Венеция
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Италия
01 декабря 2024, 04:51 | Обновлено 01 декабря 2024, 04:53
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0

Венеция не смогла навязать борьбу Болонье. Итог – разгромное поражение

Команды встречались в матче 14-го тура Серии А

01 декабря 2024, 04:51 | Обновлено 01 декабря 2024, 04:53
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0
Венеция не смогла навязать борьбу Болонье. Итог – разгромное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в Италии состоялся 14-й тур Серии А.

«Болонья» принимала на своем поле аутсайдера чемпионата – «Венецию».

В первом тайме хозяева забили один гол. Автором стал Дан Ндойе.

Во втором тайме игроки «Венеции» вышли с желанием сравнять счет. Они рисковали, но за это поплатились двумя контратаками.

Сначала Риккардо Орсолини сделал счет 2:0, а затем Дан Ндойе оформил дубль - 3:0.

«Венеция» потерпела уже четвертое поражение подряд.

Серия А. 14-й тур. 30 ноября

Болонья – Венеция – 3:0

Голы: Ндойе, 21, 71, Орсолини, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Болонья).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Дан Ндой (Болонья).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Венеция Болонья видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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