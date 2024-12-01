Венеция не смогла навязать борьбу Болонье. Итог – разгромное поражение
Команды встречались в матче 14-го тура Серии А
30 ноября в Италии состоялся 14-й тур Серии А.
«Болонья» принимала на своем поле аутсайдера чемпионата – «Венецию».
В первом тайме хозяева забили один гол. Автором стал Дан Ндойе.
Во втором тайме игроки «Венеции» вышли с желанием сравнять счет. Они рисковали, но за это поплатились двумя контратаками.
Сначала Риккардо Орсолини сделал счет 2:0, а затем Дан Ндойе оформил дубль - 3:0.
«Венеция» потерпела уже четвертое поражение подряд.
Серия А. 14-й тур. 30 ноября
Болонья – Венеция – 3:0
Голы: Ндойе, 21, 71, Орсолини, 69
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