30 ноября в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Венецией».

Игра прошла на стадионе «Ренато Даль Ара», где хозяева одержали уверенную победу с разгромным счётом 3:0.

Серия А. 14 тур. 30 ноября

«Болонья» – «Венеция» – 3:0

Голы: Ндойе 21, 71, Орсолини, 69

Видеообзор матча: