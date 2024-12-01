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Болонья
30.11.2024 21:45 – FT 3 : 0
Венеция
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Италия
01 декабря 2024, 09:40 |
32
0

Болонья – Венеция – 3:0. Дубль Ндойе и разгром. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А

01 декабря 2024, 09:40 |
32
0
Болонья – Венеция – 3:0. Дубль Ндойе и разгром. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Венецией».

Игра прошла на стадионе «Ренато Даль Ара», где хозяева одержали уверенную победу с разгромным счётом 3:0.

Серия А. 14 тур. 30 ноября

«Болонья» – «Венеция» – 3:0

Голы: Ндойе 21, 71, Орсолини, 69

Видеообзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Болонья).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Дан Ндой (Болонья).
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Болонья Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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