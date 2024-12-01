Италия01 декабря 2024, 09:40 |
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Болонья – Венеция – 3:0. Дубль Ндойе и разгром. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А
01 декабря 2024, 09:40 |
32
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30 ноября в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Венецией».
Игра прошла на стадионе «Ренато Даль Ара», где хозяева одержали уверенную победу с разгромным счётом 3:0.
Серия А. 14 тур. 30 ноября
«Болонья» – «Венеция» – 3:0
Голы: Ндойе 21, 71, Орсолини, 69
Видеообзор матча:
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Болонья).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Дан Ндой (Болонья).
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