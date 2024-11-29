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Лига чемпионов
29 ноября 2024, 09:16 | Обновлено 29 ноября 2024, 09:17
503
1

Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов

Голкипер «Бенфики» не пожал руку представителю страны оккупантов

29 ноября 2024, 09:16 | Обновлено 29 ноября 2024, 09:17
503
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Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Ультрас донецкого «Шахтера» отреагировали на позицию бывшего голкипера «горняков» Анатолия Трубина, который не пожал руку представителю России Александру Головину в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Монако» (3:2).

«Дончанину Толику Трубину безмерное уважение за позицию! Толяне, ты красавица!» – говорится в сообщении ультрас.

В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает 14-е место основного этапа Лиги чемпионов, имея в своем активе 9 турнирных пунктов после 5 сыгранных матчей.

Ранее сам Анатолий Трубин отреагировал на победу «Бенфики» над «Монако» в Лиге чемпионов.

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Анатолий Трубин Александр Головин Лига чемпионов Бенфика Монако ультрас Шахтера
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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chak98
Повага і подяка. Зараз нам всім дуже важко.Хай ті всі болотняні виродки згинуть.
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