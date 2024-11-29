Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Голкипер «Бенфики» не пожал руку представителю страны оккупантов
Ультрас донецкого «Шахтера» отреагировали на позицию бывшего голкипера «горняков» Анатолия Трубина, который не пожал руку представителю России Александру Головину в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Монако» (3:2).
«Дончанину Толику Трубину безмерное уважение за позицию! Толяне, ты красавица!» – говорится в сообщении ультрас.
В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает 14-е место основного этапа Лиги чемпионов, имея в своем активе 9 турнирных пунктов после 5 сыгранных матчей.
Ранее сам Анатолий Трубин отреагировал на победу «Бенфики» над «Монако» в Лиге чемпионов.
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